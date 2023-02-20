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В числе изменений Linux 6.2 поддержка видеокарт Intel Arc и геймпадов Sony DualShock 4
Начальная поддержка NVIDIA GeForce RTX 30 серии в открытом драйвере Nouveau и ещё множество других изменений.
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Накануне состоялся релиз ядра Linux 6.2, сообщает Phoronix, новая версия предлагает обширный набор важных улучшений для поддержки нового оборудования, повышения производительности и безопасности. В первую очередь можно отметить поддержку графики Intel Arc, что должно положительно сказаться на производительности в рабочих нагрузках и расширить возможности применения семейства графических решений Alchemist. Также в ядро включён драйвер, который позволит воспользоваться Intel On Demand — программой платной активации дополнительных возможностей процессоров Xeon Scalable 4-го поколения. Владельцам процессоров Intel прошлых поколений, семейства Skylake и производных, будет полезно узнать об улучшениях в модуле безопасности Landlock — реализовано более быстрое предотвращение атак спекулятивного выполнения Retbleed.

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В Linux 6.2 реализована первоначальная поддержка видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 серии открытым драйвером Nouveau. Также Linux 6.2 предлагает поддержку чипов Apple M1 Pro, Max и Ultra, благодаря работе, которую проделали разработчики дистрибутива Asahi Linux. В числе других обновлений: поддержка геймпадов Sony DualShock 4; датчиков и вентиляторов в портативных игровых консолях OneXPlayer; датчиков мониторинга на материнских платах ASUS; обновление NTFS3 включает новые опции монтирования, в драйвере exFAT реализовано более быстрое создание файлов и папок, в Btrfs различные улучшения для повышения производительности; внесены изменения, касающиеся планов питания Intel Alder Lake N и Raptor Lake P, поддержки пробуждения при подключении USB 4 устройств и многое другое.

Источники
Phoronix
The Register
omgubuntu
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