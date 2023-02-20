Из особенностей, линейка для быстрого перемещения по годам.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Sunrise King, Unsplash

В тестовой сборке Windows 11 25300 на канале Dev внимание энтузиастов снова привлекло новое приложение «Галерея», оно ещё официально не анонсировано, но уже какое-то время присутствует в предварительных сборках и продолжает развиваться. Вероятно, новая появится вместе с переработанным «Проводником» в будущих версиях Windows 11, сообщают Neowin и Tom’s Hardware. Первоначально о находке сообщил Twitter* блогер @thebookisclosed, с его слов, галерея основана на языке разметки XAML (Extensible Application Markup Language) и встроена в новый проводник на основе WASDK (Windows App SDK).

реклама





рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

На данный момент приложение работает нестабильно и по умолчанию отключено. Чтобы познакомится с новой галереей, придётся пройти небольшой «квест» с применением сторонних приложений и внесением ряда изменений в реестр, инструкция приводится специалистами Tom’s Hardware. После включения ссылка на галерею появится в боковой панели проводника, в окне галереи изображения отсортированы по дате, а справа находится линейка, где каждому значению шкалы присвоен определённый год — в галерее можно быстро перемещаться по годам. По умолчанию в галерее были представлены фотографии только из OneDrive, но возможен выбор и других расположений. Без экспериментов с инсайдерскими сборками на новую галерею можно взглянуть в видео YouTube блогера PhantomOcean3 выше.