В тестовой сборке Windows 11 25300 на канале Dev внимание энтузиастов снова привлекло новое приложение «Галерея», оно ещё официально не анонсировано, но уже какое-то время присутствует в предварительных сборках и продолжает развиваться. Вероятно, новая появится вместе с переработанным «Проводником» в будущих версиях Windows 11, сообщают Neowin и Tom’s Hardware. Первоначально о находке сообщил Twitter* блогер @thebookisclosed, с его слов, галерея основана на языке разметки XAML (Extensible Application Markup Language) и встроена в новый проводник на основе WASDK (Windows App SDK).
реклама
На данный момент приложение работает нестабильно и по умолчанию отключено. Чтобы познакомится с новой галереей, придётся пройти небольшой «квест» с применением сторонних приложений и внесением ряда изменений в реестр, инструкция приводится специалистами Tom’s Hardware. После включения ссылка на галерею появится в боковой панели проводника, в окне галереи изображения отсортированы по дате, а справа находится линейка, где каждому значению шкалы присвоен определённый год — в галерее можно быстро перемещаться по годам. По умолчанию в галерее были представлены фотографии только из OneDrive, но возможен выбор и других расположений. Без экспериментов с инсайдерскими сборками на новую галерею можно взглянуть в видео YouTube блогера PhantomOcean3 выше.
- Источники
- PhantomOcean3, YouTube
- @thebookisclosed, Twitter
- Neowin и Tom's Hardware
- * заблокирован в РФ