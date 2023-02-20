Плата предназначена для платформы Intel LGA 1700, процессоров Core 12- и 13-го поколений.

В ассортименте материнских плат компании BIOSTAR появилась новинка компактного форм-фактора для платформы Intel LGA 1700, компания представила Mini-ITX плату B760T-SILVER, сообщает TechPowerUp. Решение совместимо с процессорами Intel Core 12/13-го поколений и предназначено для широкого применения, как в игровых системах, так и рабочих станциях. Компания не забыла упомянуть и про текущие тренды, заявив, что возможности платы оптимизированы для работы с ИИ технологиями, под этим подразумевается наличие слота расширения PCIe 5.0 и поддержка оперативной памяти DDR5 со скоростью работы в разгоне до 6400 МТ/с и более. Действительно, работа с ИИ требует большого объёма быстрой памяти и высокой пропускной способности интерфейса для видеокарты, PCIe 5.0 — отличный задел на будущее.

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Также B760T-SILVER предлагает два разъёма M.2 с поддержкой PCIe 4.0 x4 для установки твердотельных накопителей формата 2280: один располагается на фронтальной стороне и имеет радиатор охлаждения, другой располагается на обратной стороне платы и охлаждения не имеет. В остальном можно упомянуть наличие радиаторов на подсистеме питания процессора, сетевой адаптер 2,5 Гбит/с Realtek RTL8125B, аудиокодек Realtek ALC1220-VB, возможность установки беспроводного модуля Intel Wi-Fi 6E (в комплект не входит). На задней панели есть три USB 3.2 Gen2 и один USB 3.2 Gen2 Type-C, пара USB 2.0, PS/2 для подключения старых клавиатур и мышек, видеовыходы HDMI и DP, поддерживается подключение USB 3.2 Gen2 с фронтальной панели, включая Type-C разъём. Стоимость платы не уточняется.

Источники BIOSTAR TechPowerUp