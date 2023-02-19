Похоже, мобильные процессоры Dragon Range могут быть близки к настольным аналогам.

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В конце месяца ожидается начало продаж ноутбуков на базе новых мобильных процессоров AMD Ryzen 7000. В начале года компания представила несколько семейств, среди которых были как совершенно новые, так и обновлённые решения предыдущих поколений. К новым, на базе архитектуры Zen 4, относятся семейства Dragon Range и Phoenix, в первом сделан максимальный упор на производительность процессора, семейство ориентировано на мобильные рабочие станции и мощные игровые ноутбуки. Один из четырёх процессоров Dragon Range, 8-ядерный AMD Ryzen 7 7745HX, предположительно, был протестирован в Cinebench R23 блогером из Китая под псевдонимом Golden Pig Upgrade (кит. 金猪升级包), сообщает Wccftech.

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AMD Ryzen 7 7745HX набрал 1828 баллов в одноядерном и 18606 баллов в многоядерном тесте, что является впечатляющим результатом для ноутбука. Автор тестирования без дополнительных подробностей указывает на значение мощности 95 Вт, видимо, это пиковое значение во время тестирования или верхний лимит. По оценке специалистов, производительность процессора сравнима с конкурирующими мобильными 16-ядерными решениями Intel класса HX последних поколений.

Например, в базе данных ресурса Notebookcheck средние результаты Core i9-12900HX составляют 1917 и 22529 баллов соответственно, модель имеет 8 производительных и 8 эффективных ядер, всего 24 потока, диапазон мощности от 55 до 157 Вт. Для 24-ядерного и 32-поточного 13900HX оценки уже 2042 и 30162 балла. Но обе эти модели классом повыше. Результат, сравнимый с таковым для Ryzen 7 7745HX, в базе Notebookcheck имеет Core i9-12900HK — это 14-ядерная и 20 поточная модель с базовой мощностью 45 Вт и максимальной 115 Вт.

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Если сравнивать с 8-ядерным AMD Ryzen 9 6900HX, то новинка существенно быстрее. Мобильный флагман прошлого поколения в среднем показывает 1570 баллов в однопотоке и 14085 баллов в многопотоке, Ryzen 7 7745HX от 16,5% до 32% быстрее. Если же сравнивать с настольными процессорами AMD нового поколения, то ближе всего 65-ваттный Ryzen 7 7700.