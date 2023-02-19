Подходящий кулер найдётся, будь то рабочая станция в башенном корпусе или стоечный сервер.

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

На неделе Intel представила новые процессоры для рабочих станций Xeon W-3400 и W-2400, новинки присоединились к семейству Sapphire Rapids, где их уже ждали серверные Xeon Scalable 4-го поколения. Широкий ассортимент новых моделей Xeon Workstation включает процессоры с количеством ядер от 6 до 56 и базовым тепловым пакетом от 120 Вт до 350 Вт, как и Xeon Scalable 4-го поколения, используется процессорный разъём LGA 4677. Производители систем охлаждения начинают представлять свои решения для новой платформы и к ним присоединяется Noctua с набором из четырёх воздушных кулеров (в скобках рекомендованные цены EUR/USD):

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Как отмечает компания, большие 140-мм NH-U14S DX-4677 и 120-мм NH-U12S DX-4677 кулеры станут отличным выбором для производительных и тихих рабочих станций в корпусах башенной конструкции. Компактные модели NH-D9 DX-4677 4U и NH-U9 DX-4677 подойдут для рабочих станций и стоечных серверов в корпусах 4U. NH-U9 и NH-D9 отличаются направлением воздушного потока относительно наиболее длинной оси процессорного разъёма: в U9 поток воздуха направлен перпендикулярно наиболее длинной оси, в D9 — параллельно. Выбор модели зависит от взаимного расположения процессорных разъёмов и вытяжных вентиляционных отверстий корпуса.

Системы крепления кулеров соответствуют рекомендациям Intel, в составе комплекта ключ для установки, термопаста уже нанесена на подошву.

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Также компания представила монтажный комплект NM-i4677 (29,90 EUR/USD) для установки на сокет LGA 4677 кулеров Noctua серий DX-4189, DX-3647 и TR4-SP3.

Источники Noctua TechPowerUp