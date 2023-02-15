AMD представила на выставке CES в начале года новые мобильные процессоры Ryzen 7000 и графику Radeon RX 7000. В продаже ноутбуки на базе обновлённой платформы ожидаются в феврале и в распоряжении ресурса Notebookcheck уже оказалась одна из новинок — наиболее доступная версия ноутбука Asus TUF Gaming A16 Advantage Edition с 8-ядерным Ryzen 7 7735HS, Radeon RX 7600S и FHD+ дисплеем.
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Специалисты ресурса обширно протестировали ноутбук в различных приложениях и играх, что позволяет оценить уровень производительности обновлённого семейства процессоров Rembrandt-R (Zen 3) и младшей мобильной дискретной графики RDNA3 — в сегменте ноутбуков AMD решила начать с выпуска решений на базе графического процессора Navi 33.
На основании набора результатов тестов 3DMark рецензенты сформировали общий рейтинг, в котором связка Ryzen 7 7735HS и Radeon RX 7600S была чуть быстрее ноутбука на базе Radeon RX 6800S прошлого поколения и, что может быть интереснее, быстрее нескольких ноутбуков на базе 95- и 140-ваттных GeForce RTX 3060. В играх же всё не так однозначно, в одних проектах быстрее RX 7600S, в других RTX 3060, но в целом авторы отмечают, что и в данном случае RX 7600S показывает уровень, близкий к RX 6700S и RX 6800S предыдущего поколения.
Обзор Notebookcheck многогранен и содержит большое количество результатов, определённо заслуживая внимания, особенно тех, кто планирует покупку нового ноутбука.
- Источники
- Notebookcheck
- VideoCardz