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Alphacool представляет водоблоки для процессоров Intel LGA 4677 — могут отвести до 800 Вт тепла
Презентация новых процессоров Intel для рабочих станций завтра.
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Завтра ожидается презентация новых процессоров Intel для рабочих станций серий W-3400 и W-2400, а также материнских плат LGA 4677 на базе чипсета W790. Линейка предложит процессоры с количеством ядер до 56. Планируются модели с разблокированным множителем, а платы будут иметь до трёх разъёмов питания EPS12V, что, по слухам и в теории, откроет процессору доступ к мощности до 1000 Вт. Накануне презентации компания Alphacool представляет новые процессорные водоблоки Enterprise Solution (ES) Jet и Stream, сообщает VideoCardz.

Источник: Alphacool

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Водоблок Alphacool ES Jet получил сложную конструкцию с четырьмя встроенными форсунками, которые равномерно распределяют охлаждающую жидкость по основанию, оптимизированному для отвода тепла от процессоров с большими тепло распределительными крышками. Это гарантирует равномерный и эффективный теплоотвод от всех ядер процессора. В водоблоке организовано беспрепятственное движение потоков и бесперебойная подача охлаждающей жидкости, что позволяет рассеивать до 800 Вт тепла.

ES Stream — это проточный водоблок, способный эффективно рассеивать до 600 Вт тепла, он отличается повышенной гибкостью в вариантах подключения к охлаждающему контуру за счёт отсутствия предопределённого направления потока, патрубки можно поменять местами. Это повышает гибкость при прокладке трубок в серверной стойке.

Источник: Alphacool
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Всего представлено три водоблока: ES Jet LGA 4677 1U, ES Jet LGA 4677 2U и ES Stream LGA 4677 1U. Первые две модели 1U и 2U отличаются расположением соединений и стоят около 140 евро, ES Stream стоит около 120 евро. В комплекте идёт термопаста с теплопроводностью 16 Вт/(м·К). Также компания приводит данные по зависимости температуры 350-ваттного процессора LGA 4677 от температуры воды на входе в водоблоки.

Источники
Alphacool
VideoCardz
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#системы охлаждения #alphacool
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