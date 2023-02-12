Несколько дней остаётся до презентации новых процессоров Intel для рабочих станций, в базах данных некоторых бенчмарков уже появились первые результаты, пока неоднозначные. В линейке будут представлены процессоры серий W-3400 и W-2400, максимальное количество ядер 56 и при этом есть модели c поддержкой разгона — они отмечены литерой X. По слухам, 56-ядерный Xeon W9-3495X имеет базовую мощность 350 Вт, сколько же будет в пике, а если ещё и разогнать?
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Венгерский ресурс PROHARDVER утверждает, что в BIOS материнских плат Intel W790 не будут реализованы какие-либо специальные ограничения по мощности, ограничивать энтузиастов будут только возможности подсистемы питания в каждом конкретном случае. Страшно представить решения, которые будут рассчитаны на питание таких процессоров в максимальном разгоне, через три разъёма питания EPS12V процессору можно предоставить примерно до 1 кВт мощности. Как отводить такое количество тепла, тоже интересный вопрос.
Ранее в Сети появилась фотография одной из материнских плат Intel W790 от SuperMicro, модель X13SWA-TF удивила своими размерами и возможностями расширения, на ней присутствовали три 8-контактных разъёма питания.
- Источники
- PROHARDVER