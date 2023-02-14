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В TechPowerUp сравнили работу масштабирования NVIDIA DLSS, AMD FSR и Intel XeSS в Hogwarts Legacy
Но использовали только одну видеокарту от NVIDIA.
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Рассчитывать на комфортный игровой процесс с максимальными настройками графики и трассировкой лучей в Hogwarts Legacy можно при наличии видеокарты флагманского уровня. В помощь графическому ускорителю игра предлагает поддержку полного набора технологий масштабирования: NVIDIA DLSS 3 для видеокарт Ada Lovelace и DLSS 2.5 для предыдущих поколений GeForce RTX; три реализации Intel XeSS, оптимизированные для разных архитектур; AMD FSR нескольких версий, включая FSR 2.1. Сравнение качества работы этих технологий провёл ресурс TechPowerUp, для этого использовалась система на базе GeForce RTX 4080. Отмечается, что библиотеки DLSS были обновлены до версии 2.5.1 ручной заменой DLL файлов. К слову, недавно сообщалось, что в очередном обновлении DLSS SDK появилась возможность автоматического обновления библиотек.

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Лучшим в сравнении оказалось масштабирование DLSS, специалисты отметили стабильность изображения, хорошую детализацию растительности, более правильную обработку мелких объектов на расстоянии во всех режимах работы DLSS и в динамических сценах. С технологией FSR 2.1 производительность была зачастую выше, но ценой качества изображения, также специалисты пожаловались на мерцание волос персонажей и растительности, которое наблюдалось даже в статике. Интересно, проявляются ли эти проблемы на видеокартах AMD, но тестировался только один вариант от NVIDIA. Технология DLSS тоже не лишена проблем с мерцанием, но они наблюдаются только в движении и при взгляде под определёнными, нестандартными углами. При работе XeSS мерцания замечено не было, но есть другая проблема — ореолы вокруг объектов на средних и дальних расстояниях.

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В материале TechPowerUp также приводятся снимки в высоком разрешении и полезная информация о некоторых особенностях реализации в игре технологий масштабирования, их настройках и возможностях сочетания различных технологий.

Источники
TechPowerUp
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#amd #intel #nvidia #игры #hogwarts legacy
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