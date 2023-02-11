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Moleculo За пост начислено вознаграждение
Возможность автообновления NVIDIA DLSS появилась в новой версии инструментов разработчиков
Может быть, в скором времени игры начнут поддерживать автоматическое обновление библиотек DLSS.
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NVIDIA обновила инструментарий разработчиков для работы с технологией DLSS впервые с марта прошлого года, новая версия 3.1.0 была опубликована в репозиториях NVIDIA на GitHub накануне, сообщает VideoCardz. Обновилась документация, примеры применения и конечно же сама библиотека DLSS. Наиболее важным специалисты посчитали появление возможности простого обновления библиотек DLSS «по воздуху» (Over the Air, OTA), за это отвечает новая функция NVSDK_NGX_UpdateFeature.

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Решение, использовать новую возможность или нет, остаётся за разработчиками. С одной стороны, это открывает возможность предоставлять дополнительные обновления DLSS для игр, с другой стороны, может повысить нагрузку на разработчиков, которым придётся проводить дополнительные тестирования при изменении версии DLSS. На данный момент многие любители игр сами «обновляют» DLSS, используя библиотеки от более новых игр для более старых, возможно, версия 3.1.0 положит этому конец и игроки наконец-то получат автоматический и официальный инструмент обновления.

Источники
NVIDIA, GitHub
VideoCardz
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