Возможно, это рекомендованная цена для Европы.

В начале месяца AMD назвала цены и даты начала продаж процессоров Ryzen 7000X3D. Первыми в продаже ожидаются две модели, Ryzen 9 7950X3D и 7900X3D, но только к концу месяца — за рубежом продажи начинаются 28 февраля. Однако, 16-ядерный 7950X3D уже заметили на сайте торговой сети Rue du Commerce во Франции, он был доступен для предварительного заказа, просят за флагманскую модель 800 евро. На момент написания страницу с процессором уже скрыли.

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Рекомендованная цена Ryzen 9 7950X3D для США составляет 699 долларов, европейские цены пока неизвестны, возможно, 800 евро и есть рекомендованное значение для Европы, где 7950X дебютировал по цене 849 евро из-за высокого обменного курса доллара к евро, отмечает VideoCardz. Что ещё интересно, торговая сеть планирует начать отправку 16 марта, т.е. позже официальной даты начала продаж. Это может говорить об отсутствии поставок ко дню начала продаж.

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Модели Ryzen 9 7900X3D в каталоге пока нет, полная серия Ryzen 7000X3D будет включать три модели: 16-ядерный 7950X3D, 12-ядерный 7900X3D и 8-ядерный 7800X3D. Эти процессоры оснащены дополнительной памятью 3D V-Cache, которая должна существенно повысить производительность в играх. В старших моделях дополнительным кэшем оснащён только один кристалл CCD, что потребовало реализации новых программных оптимизаций. В свою очередь, 7800X3D и так получил один CCD с ядрами и ему оптимизации ни к чему, он появится в продаже позже всех — в апреле по рекомендованной цене 449 USD.