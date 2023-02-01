8-ядерная модель задержится до середины весны.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Компания AMD назвала даты начала продаж процессоров Ryzen 7000X3D и их рекомендованные цены. Первыми в продажу 28 февраля поступают 16- и 12-ядерные модели Ryzen 9 7950X3D и Ryzen 9 7900X3D, суммарный объём кэш-памяти 2-го и 3-го уровня 7950X3D составляет 144 МБ, а 7900X3D — 140 МБ.

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Что интересно, 7950X3D назначена рекомендованная цена 699 долларов США (USD), официально столько же стоит обычная модель 7950X, но на торговых площадках она продаётся значительно дешевле, возможно, будет сделано объявление о корректировке цен стандартных моделей. В случае 7900X3D назначенная цена 599 USD на 50 USD больше чем для стандартной модели 7900X.

Младшая 8-ядерная модель 3D V-Cache, Ryzen 7 7800X3D с общим объёмом кэш-памяти 104 МБ, ожидается в продаже 6 апреля по рекомендованной цене 449 USD. Это снова на 50 USD больше, по сравнению со стартовой рекомендованной ценой обычного 8-ядерного 7700X, и даже на 20 USD больше чем у 12-ядерного 65-ваттного Ryzen 9 7900, но в играх модель с 3D V-Cache должна быть значительно быстрее. Можно упомянуть, что все три процессора участвуют в акции с подарочным кодом Star Wars Jedi Survivor, но проводится не во всех регионах, список партнёрских торговых сетей приводится на отдельной странице сайта AMD.

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