Компания AMD назвала даты начала продаж процессоров Ryzen 7000X3D и их рекомендованные цены. Первыми в продажу 28 февраля поступают 16- и 12-ядерные модели Ryzen 9 7950X3D и Ryzen 9 7900X3D, суммарный объём кэш-памяти 2-го и 3-го уровня 7950X3D составляет 144 МБ, а 7900X3D — 140 МБ.
реклама
Что интересно, 7950X3D назначена рекомендованная цена 699 долларов США (USD), официально столько же стоит обычная модель 7950X, но на торговых площадках она продаётся значительно дешевле, возможно, будет сделано объявление о корректировке цен стандартных моделей. В случае 7900X3D назначенная цена 599 USD на 50 USD больше чем для стандартной модели 7900X.
Младшая 8-ядерная модель 3D V-Cache, Ryzen 7 7800X3D с общим объёмом кэш-памяти 104 МБ, ожидается в продаже 6 апреля по рекомендованной цене 449 USD. Это снова на 50 USD больше, по сравнению со стартовой рекомендованной ценой обычного 8-ядерного 7700X, и даже на 20 USD больше чем у 12-ядерного 65-ваттного Ryzen 9 7900, но в играх модель с 3D V-Cache должна быть значительно быстрее. Можно упомянуть, что все три процессора участвуют в акции с подарочным кодом Star Wars Jedi Survivor, но проводится не во всех регионах, список партнёрских торговых сетей приводится на отдельной странице сайта AMD.
- Источники
- AMD, YouTube
- VideoCardz