В веб-браузере Microsoft Edge может появиться управление с помощью жестов мыши, признаки этого обнаружили в недавнем обновлении документации по политикам Edge, сообщает Neowin. Судя по содержанию документа, поддержка жестов мыши ожидается в Edge 112, но к тестированию данных возможностей в предварительных сборках браузера компания ещё не приступила.
реклама
Что интересно, Microsoft долгое время не хотела реализовывать управление жестами мыши в Edge, хотя это очень востребованная функция и запросы на её реализацию непрерывно поступают от множества пользователей. Несмотря ни на что компания не меняла свою позицию по данному вопросу и ещё в ноябре прошлого года отмечала, что не планирует развивать жесты в браузере, но похоже придётся. Поддержка жестов мыши действительно позволяет ускорить работу в браузере и у ряда конкурентов она реализована, к ним относятся браузеры Opera и Vivaldi.
В документации новая возможность описывается следующим образом: «Эта возможность позволит пользователям легко выполнять такие задачи, как перемещение вперёд или назад, открытие новой вкладки, обновление страницы и т. д. Они могут выполнить задачу, удерживая правую кнопку мыши для рисования определённых шаблонов на веб-странице, вместо того чтобы нажимать на кнопки или использовать сочетания клавиш».