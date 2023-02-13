NVIDIA ещё официально ничего не сообщила о продолжении настольной линейки видеокарт GeForce RTX 40, но по Сети активно ходят слухи о подготовке RTX 4070, например, сегодня появился снимок графического процессора этой модели. Также инсайдеры рассказывали о RTX 4060 Ti, а теперь вот добрались и до RTX 4060. Как сообщает VideoCardz, Twitter* инсайдер @kopite7kimi назвал возможную конфигурацию видеокарты RTX 4060 и она не впечатляет.
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Если верить информации, RTX 4060 получит самый маленький графический процессор Ada Lovelace AD107, как в варианте для ноутбуков. Версия графического процессора под номером 400 имеет 3072 CUDA-ядра и 24 МБ кэш-памяти 2-го уровня. Оснастят видеокарту 8 ГБ 128-битной GDDR6 с чипами 18 Гбит/с — это даёт 288 ГБ/с пропускной способности. Энергопотребление ожидается на уровне 115 Вт.
Характеристики несколько удивляют, на первый взгляд, они подошли какой-нибудь условной RTX 4050. В прошлом поколении RTX 3050 имела 2560 CUDA ядер и 8 ГБ 128-битной GDDR6 с общей пропускной способностью (ПСП) 224 ГБ/с, для RTX 3060 эти же характеристики 3584 CUDA и 12 ГБ 192-битной GDDR6, общая ПСП 360 ГБ/с. Если просто смотреть на цифры, даже не верится, что RTX 4060 может получить озвученные выше характеристики. Конечно, в конечном итоге важны все будут смотреть на частоту кадров в играх и, если в компании делают ставку на DLSS 3, то вполне возможно, что характеристики RTX 4060 настолько урежут.
- Источники
- @kopite7kimi, Twitter*
- VideoCardz
- * заблокирован в РФ