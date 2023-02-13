Новинку ожидают к середине весны.

Brad Starkey, Unsplash

NVIDIA выпустила три настольные видеокарты GeForce RTX 40, в начале года появилась RTX 4070 Ti — ей компания назначила рекомендованную цену 799 долларов США. Наверняка многие ждут более доступных решений Ada Lovelace, рассчитывая на значимый прирост производительности от DLSS 3. По слухам, массовое производство RTX 4070 начинают в этом месяце, а на прилавках видеокарта ожидается к апрелю. Вполне вероятно, на фотографии квалификационного образца графического процессора AD104-250 от Twitter* инсайдера MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) дата производства — ноябрь прошлого года, сообщают VideoCardz и HardwareLuxx. Можно надеяться, что тестирование уже завершено и производство действительно начинается.

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По информации из различных источников, для GeForce RTX 4070 будут использовать графические процессоры AD104 в версиях 250 и 251. По предположениям, отличие 251 версии в наличии внутри GPU работоспособной логики для управления вентиляторами. Что касается конфигурации, графическому процессору приписывают наличие 5888 CUDA-ядер и частоту ускорения до 2475 МГц, а самой видеокарте — 12 ГБ 192-битной GDDR6X памяти и энергопотребление около 200 Вт.

Источники @Zed__Wang, Twitter* VideoCardz и HardwareLuxx * заблокирован в РФ