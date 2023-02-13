Но значения SMART не восстанавливаются.

Samsung выпустила обновление прошивки для твердотельных накопителей M.2 SSD серии 990 Pro, сообщает ресурс OC3D. Обновление должно устранить известные проблемы с аномально быстрой потерей ресурса: ранее сообщалось о случаях, когда накопители 990 Pro, преимущественно модели объёмом 2 ТБ, могли за несколько недель и при небольшом объёме записанных данных потерять значительную долю ресурса, измеряемую в десятках процентов.

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О подготовке новой прошивки стало известно на прошлой неделе, уже тогда представитель компании рассказал в сообществе Samsung о её скором выпуске. Сегодня запись была обновлена «…Компания Samsung изучает запросы клиентов об аномалиях, связанных с SMART твердотельного накопителя 990 PRO. Было обнаружено, что эти аномалии вызваны проблемами с прошивкой твердотельного накопителя 990 PRO. Соответственно, сегодня, 13 февраля 2023 г., вышло обновление прошивки, исправляющее эти аномалии…». Вероятно, говоря об аномалиях с показателями SMART, компания и имеет ввиду снижение ресурса, отображаемое диагностическими утилитами. Отмечается, что после обновления значения SMART не восстанавливаются — показатель ресурса останется прежним, несмотря на то, что его значение может не отражать реального состояния накопителя.

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Обновление прошивки можно скачать через фирменную утилиту Samsung Magician или в разделе программного обеспечения на сайте компании, прошивка получила обозначение 1B2QJXD7. На Reddit не у всех владельцев Samsung 990 Pro обновление проходит гладко, есть комментарии, где сообщается о BSOD во время обновления и кратковременных проблемах после перезагрузки, у кого-то обновление установилось не с первого раза, так что стоит сделать резервную копию данных.

Источники Samsung OC3D