Ещё большее давление на GeForce RTX 4070 Ti.

Andre Taissin, Unsplash

В новом поколении потребительских видеокарт AMD на данный момент представила две модели: Radeon RX 7900 XTX и XT. Модели предлагают хорошее сочетание производительности и характеристик к цене, хотя даже AMD признала, что соотношение FPS/$ ниже, чем у флагманов прошлого поколения. Это обсуждалось ранее и было отмечено, что новые модели всё же привлекательнее за счёт большего потенциала. Если стоимость новых видеокарт хотя бы немного снизится, это определённо усилит к ним внимание покупателей и сделает их ещё более привлекательными в сравнении с GeForce RTX 4080 и 4070 Ti от NVIDIA. Похоже, снижение уже наблюдается на американской торговой площадке Newegg, сообщает VideoCardz.

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Цена эталонной версии Radeon RX 7900 XT от Biostar была снижена до 859 долларов. Это первое снижение цены на эту модель, которая теперь ниже рекомендованной на 40 долларов. По этой цене RX 7900 XT представляет ещё большую угрозу для RTX 4070 Ti — карта AMD предлагает больше памяти, разъём дисплея USB Type-C (только эталонная модель), не требует 16-контактного адаптера питания. Стоит отметить, что эталонные RX 7900 XT не имели проблем с испарительной камерой, присущие эталонным вариантам XTX.

Источники Newegg VideoCardz