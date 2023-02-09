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Intel Core i9-13980HX и 13900HX подвинули AMD Ryzen 9 7845HX в рейтинге ноутбучных ЦП PassMark
Однако модель AMD была не флагманской и преимущество Intel не настолько велико, чтобы флагман AMD не мог его компенсировать.
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Vishnu Mohanan, Unsplash

На прошлой неделе 12-ядерный и 24-поточный AMD Ryzen 9 7845HX взлетел на первое место рейтинга процессоров для ноутбуков PassMark. Модель входит в семейство Dragon Range, ориентированное на мобильные рабочие станции и геймерские ноутбуки. Неделю процессор удерживал лидерство, но в рейтинге объявились сразу два флагманских Intel Core 13-го поколения и подвинули 7845HX: Core i9-13980HX и Core i9-13900HX теперь занимают два первых места, сообщает Wccftech.

Источник: PassMark

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По количеству ядер Intel Core i9-13980HX и 13900HX существенно опережают модель AMD, процессоры предлагают 24 ядра в конфигурации 8P+16E, всего 32 потока. Максимальная частота достигает 5,6 ГГц и, если нужно ещё больше, процессоры разблокированы. Что касается оценок, 13980HX набрал 54483 балла, а 13900HX — 51739 баллов. Это на 16% и 10% быстрее оценки Ryzen 9 7845HX, но это не флагманский процессор AMD, флагманом является 16-ядерный и 32-поточный 7945HX, который в PassMark пока не объявился, у него есть шансы не только сравнять оценки, но и снова вывести платформу AMD в лидеры этого рейтинга. Насколько позиционирование в PassMark будет соответствовать результатам при решении реальных задач, ещё предстоит увидеть, процессоры Intel Raptor Lake-HX уже доступны в новейших ноутбуках, а ноутбуки на базе процессоров AMD Zen 4 появятся в следующем месяце.

Источники
PassMark
Wccftech
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#intel #ноутбуки
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