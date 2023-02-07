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Продажи GeForce RTX 4070 могут начать в апреле
Производство, по слухам, начнут в этом месяце.
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Ganesh Ravikumar, Unsplash

Слухи о планомерной подготовке компании NVIDIA к релизу видеокарты GeForce RTX 4070 ходят уже довольно давно, постепенно инсайдеры корректировали свои прогнозы по спецификациям и на данный момент предполагается, что модель получит вариант графического процессора AD104 на 5888 CUDA-ядер, 12 ГБ 192-битной GDDR6X общей пропускной способностью 504 ГБ/с и будет иметь TGP около 200 Вт. Неизвестными оставались сроки выпуска, которые по некоторым слухам могли растянуться вплоть до второго полугодия. Но похоже, что видеокарта появится куда раньше, во всяком случае, VideoCardz пишет, что сейчас компания нацелена на начало продаж в апреле и якобы сообщила об этом своим партнёрам.

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Тем не менее, авторы ресурса предупреждают, что компания нередко изменяла первоначальные планы, так что стоит полагаться на эту информацию, но, вероятно, вероятность весеннего релиза новой модели довольно высока. В опубликованном документе также упоминает номер варианта печатной платы, который не полностью совпадает с тем, что предсказывали инсайдеры. Это может намекать на существование разных вариантов и то, что спецификации могли измениться, если верить слухам, массовое производство графических процессоров и видеокарт начнут в этом месяце.

Источники
VideoCardz
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#nvidia #видеокарты
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