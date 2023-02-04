Энтузиасты, ожидающие возвращения процессоров Core X, получат большой ассортимент процессоров Xeon-W. Только "большие" ядра.

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Энтузиасты, ожидающие новые HEDT процессоры Intel со времён серии Core X 10-го поколения, уже скоро увидят совершенно новые решения с поддержкой DDR5 и PCIe Gen5, а также большим количеством только производительных ядер, наконец-то критики архитектуры big.LITTLE должны быть довольны. Intel не будет возвращаться к серии Core X, представив для рабочих станций две категории процессоров, Xeon W-3400 и W-2400, а также платформу W790 на базе сокета LGA 4677. Специалисты ресурса Wccftech назвали график выпуска этих решений.

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По представленной информации, полноценно о процессорах должны рассказать 15 февраля, в этот день появятся презентации и другие материалы. Эмбарго на публикацию обзоров от прессы заканчивается 22 февраля. Продажи начать планируют с марта, линейка процессоров Intel Xeon W-2400 и материнские платы W790 ожидаются с 8 по 22 марта. В период с 12 по 26 апреля в продаже ожидаются процессоры W-3400.

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Среди отличий Intel Xeon W-3400 и W-2400: количество ядер, конструкция, количество поддерживаемых каналов памяти и линий PCIe. По слухам, линейка W-3400 предложит многокристальные процессоры с количеством ядер от 12 до 56, 8-каналльной DDR5, наличием 112 линий PCIe Gen5. В свою очередь, линейке W-2400 приписывают процессоры с монолитной конструкцией, количеством ядер от 6 до 24, поддержкой 4-канальной DDR5 и 64-линий PCIe Gen5.

Источники Wccftech