Похоже, в AMD обратили внимание на недовольство владельцев актуальных видеокарт Radeon RX прошлых серий отсутствием новых драйверов в течение уже двух месяцев. Даже к выходу новых игровых релизов драйвера не появились, ни для Radeon RX серии 6000, ни для предыдущих, обновления выпускались исключительно для новых видеокарт Radeon RX 7900. Доколе? Приблизительные сроки выпуска графических драйверов для предыдущих поколений в своём Twitter* назвал Фрэнк Азор (Frank Azor), генеральный архитектор игровых решений в AMD.
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«Мы работаем над новыми драйверами для карт 6000-й серии и предыдущих поколений. Мы планируем выпустить их в течение следующих 2 недель. Мы сообщим об изменениях по мере приближения к выпуску и, если возникнут задержки…».
Также Азор уточнил, что команда стремится вернуться к выпуску единых пакетов программного обеспечения сразу для нескольких поколений видеокарт, как это было раньше. Подробностей о текущей ситуации с разработкой специалист не раскрыл, ранее на портале Reddit представившийся сотрудником AMD пользователь рассказал, что команда сосредоточена на исправлении проблем видеокарт Radeon RX 7900 и в ближайшее время планирует вернуться к выпуску общих пакетов ПО.
- Источники
- @AzorFrank, Twitter
- * заблокирован в РФ