Владельцы видеокарт NVDIA последнего поколения заметили, что ремейк Dead Space отлично откликается на включение Resizable BAR (ReBAR), технологии, которая позволяет процессору работать сразу со всем объёмом видеопамяти. Пользователь Reddit под псевдонимом sxKYLE рассказал о 45% приросте производительности на связке GeForce RTX 4080 и Intel Core i7-9700K в разрешении 3440×1440 пикселей, передаёт Wccftech. Однако технология не включена для игры по умолчанию и требует ручной активации через сторонний редактор профилей, объяснили в DSOGaming, также отметив внушительное 25% повышение частоты кадров.
реклама
Пользователи задались вопросом, почему поддержка не включена NVIDIA по умолчанию и призвали представителя компании, который объяснил, что за оптимизацией работы ReBAR стоит длительное тестирование разных уровней игры, оно повторяется перед каждым обновлением проекта. Это нужно, чтобы убедиться в отсутствии аномалий и падении производительности в некоторых игровых сценах. Сейчас Dead Space всё ещё тестируется, после завершения ReBAR включат для игры в драйвере.
Наблюдениями в Twitter* также поделился разработчик CapFrameX, сравнив влияние ReBAR на системы с процессорами Intel Core i9-13900K и AMD Ryzen 7 5800X3D, обе оснащались GeForce RTX 4090. Результаты куда более скромные: система AMD ускорилась на 5,3% по среднему FPS, на 9,2% по редким событиям. С DDR5-7600 система Intel была до 20% быстрее системы AMD, показав 5…6% отклик на ReBAR.
- Источники
- sxKYLE и pidge2k, Reddit
- Wccftech и DSOGaming
- @CapFrameX, Twitter*
- * заблокирован в РФ