Множество разных дизайнов только увеличивает количество проблем и усложняет разработку.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Intel выпустила первые игровые дискретные видеокарты Arc Alchemist в прошлом году, преодолев большое количество сложностей. Команда разработчиков набила много шишек, но зато получила огромный опыт, который позволит избежать проблем при разработке следующих поколений, рассказал сотрудник Intel Том Питерсен (Tom Peterson) редактору ресурса HardwareLuxx Андреасу Шиллингу (Andreas Schilling).

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Зачастую первые впечатления от видеокарт Intel Arc не были удовлетворительными, в частности, из-за недоработок программного обеспечения, в какой-то момент даже поползли слухи о сворачивании разработки. Однако специалисты Intel это отрицали, подкрепляя свои слова регулярным выпуском новых драйверов со значительными улучшениями. Ряд недавних выпусков преобразил видеокарты — производительность и стабильность значительно повысилась.

Как объясняет Питерсен, первое поколение графической архитектуры Xe масштабировалось между решениями для центров обработки данных, дискретными игровыми видеокартами и интегрированной графикой. В каждом сегменте архитектуру немного изменяли, оптимизируя в соответствии с решаемыми задачами. Это принесло множество сложностей и поэтому, в следующих поколениях разработчики будут стараться придерживаться более простого и целостного подхода, когда один дизайн без изменений используется в как можно большем количестве продуктов.

«Оглядываясь назад, я думаю, было бы лучше, если бы мы строго сказали: "Знаете, мы от чего-то откажемся", например, откажемся от некоторой дифференциации на верхнем уровне или допустим наличие некоторой дифференциации на нижнем уровне. У нас будет одна разработка, и она будет работать везде без изменений. Это именно та стратегия, которую мы рассматриваем на будущее. Потому что это единственный способ добиться эффективного многократного применения разработанного дизайна».

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Тем не менее, в следующем поколении архитектуры Xe2 некоторая сегментация всё ещё сохраняется, так известно о разделении на высокопроизводительную Xe2-HPG и интегрированную графику Xe2-LPG. Однако за счёт приобретённого опыта проблем с разработкой будет меньше, а последующие поколения будут всё больше оптимизировать в соответствии с новой стратегией.

Источники HardwareLuxx Wccftech