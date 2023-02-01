Секрет в продуманной конструкции и креплении со смещением.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Noctua продолжает разрабатывать аксессуары для вентиляторов, уделяя большое внимание минимизации их влияния на гидродинамические и акустические показатели. Новинки в ассортименте компании — круглые решётки «гриль» NA-FG1 для вентиляторов диаметром от 40 до 200 мм, доступные в комплектах по две (Sx2) или по пять (Sx5) штук. По сравнению с некоторыми другими доступными на рынке решениями, конструкция решёток NA-FG1 может помочь уменьшить турбулентность потока, что положительно скажется на производительности и уровне шума. Кроме того, в Noctua разработали простую систему креплений с нажимными штифтами, не требующую инструментов, а также позаботились о дизайне, окрасив решётки в чёрный матовый цвет и поместив в центр логотип бренда.

120-мм решётка и состав комплекта Sx2. Источник: Noctua

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Как объясняют в компании, некоторые решётки для вентиляторов могут быть причиной неприятного шума, а также значительно уменьшать воздушный поток. В решётках Noctua NA-FG1 используется смещённая конструкция с закруглёнными стойками, которая оказывает минимальное воздействие на акустику и производительность вентилятора. Входящая в комплект система креплений с нажимными штифтами не только упрощает установку, но и обеспечивает дополнительное смещение на 5 мм для ещё более низкой турбулентности притока. В среднем это смещение позволило снизить негативное воздействие на объём воздушного потока с 3% до 2%, воздействие на уровень шума — с 1,2 дБ до 0,6 дБ.



Полное исследование доступно на сайте: Влияние доп. смещения 5 мм на производительность вентиляторовПолное исследование доступно на сайте: Noctua

Что касается цен, комплекты решёток Sx2 для вентиляторов диаметром от 40 мм до 92 мм оцениваются в 12,90 Евро, диаметром 120…140 мм в 14,90 Евро, диаметром 200 мм — в 19,90 евро. Соответствующие цены для комплектов Sx5: 19,90; 24,90; 29,90 Евро.

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Источники Noctua