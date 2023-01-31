Их отправляют на тестирование.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Brad Starkey, Unsplash

В последнее время всё чаще появляются слухи о новой монструозной видеокарте NVIDIA с невероятными характеристиками и уровнем энергопотребления. По информации инсайдеров, в семействе Ada Lovelace возможно возвращение TITAN, модель может получить практически полнофункциональный графический процессор AD102, 48 ГБ видеопамяти и уникальную конструкцию, занимающую четыре слота расширения. В стремлении найти подтверждение этой информации энтузиасты забрели на сервис для отслеживания грузоперевозок Volza и обнаружили там записи о транспортировке контейнеров с видеокартами, кодовые обозначения которых совпадают с теми, что инсайдеры называли для видеокарт NVIDIA, сообщает Wccftech.

реклама

Прототипы различных видеокарт направляются в Индию для проверки и среди них есть экземпляры под кодовым обозначением PG137 EB2 SKU0000 384-BIT 48GB GDDR6. Компания NVIDIA нигде не упоминается, но данное обозначение Twitter* инсайдер @kopite7kimi приписывал новой модели с двумя 12+4-контактными разъёмами питания и энергопотреблением 800 Вт, которая гипотетически может получить название TITAN. Специалисты Wccftech также подчёркивают, что это не RTX 6000 Ada, а другая модель.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

По слухам, графический процессор AD102 для новой видеокарты класса TITAN может получить 18176 CUDA-ядер и работать на частотах в диапазоне 2200…2550 МГц. Аналогичный или близкий по количеству активных функциональных блоков GPU приписывают RTX 4090 Ti, появление которой тоже возможно, но эта модель получит 24 ГБ видеопамяти и меньшее энергопотребление на уровне 600 Вт, сохранив один разъём дополнительного питания. В списке для всех видеокарт указан тип памяти GDDR6, судя по всему, точный тип просто не учитывается в документах.

Источники Wccftech * заблокирован в РФ