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Ноутбук GIGABYTE на базе Core i9-13900HX и RTX 4090 заметили с ценой 3899 долларов США
Это ещё не максимальная комплектация.
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Предварительные заказы новых ноутбуков на базе дискретной графики NVIDIA в зарубежных магазинах ожидаются завтра, однако флагманская модель GIGABYTE AORUS 17X поторопилась появиться на американском Amazon, сообщает VideoCardz. Модель может удивить характеристиками, в основе 24-ядерный и 32-поточный процессор с частотой до 5,4 ГГц — Intel Core i9-13900HX. Компанию ему составляет мобильная дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 с максимальным TDP до 175 Вт — первая модель класса x090 для ноутбуков, но по количеству функциональных блоков она ближе к настольной 4080. Всё это сопровождается 32 ГБ DDR5-5600, быстрым SSD M.2 на 2 ТБ и 17,3-дюймовой панелью QHD 240 Гц.

Источник: GIGABYTE

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Ноутбук оборудован производительной системой охлаждения с четырьмя вентиляторами и испарительной камерой, что отражается на габаритах и весе — без блока питания масса ноутбука составляет 2,8 кг. Блок питания тоже должен быть довольно увесистым при своей мощности в 330 Вт. Описанная конфигурация оценивается на торговой площадке в 3899 долларов США, но это не максимальная комплектация — существует ещё модель с 64 ГБ оперативной памяти. Продажи первых ноутбуков на базе новой графики NVIDIA официально начинаются 8 февраля.

Источники
GIGABYTE
VideoCardz и Amazon
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#intel #nvidia #ноутбуки #gigabyte
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