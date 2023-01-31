Ассортимент материнских плат Intel на базе чипсета B760 среднего класса продолжает расширяться, предлагая покупателям варианты как с поддержкой новой оперативной памяти DDR5, так и DDR4. По сообщению ресурса TechPowerUp, компания Colorful выпускает три материнские платы B760, ориентированные на игровые компьютеры и рабочие системы.
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Для геймеров и энтузиастов предлагаются модели CVN B760M FROZEN WIFI D5 и CVN B760I FROZEN WIFI, выполненные в компактных форматах Micro-ATX и Mini-ITX соответственно. Обе платы могут похвастаться наличием усиленного слота PCIe 5.0x16 для установки видеокарт, поддержкой Wi-Fi 6, а также несколькими разъёмами M.2 для установки NVMe SSD накопителей с поддержкой PCIe Gen4: три таких разъёма предлагает Micro-ATX модель (два с доп. охлаждением) и два — Mini-ITX (один с доп. охлаждением). У обоих плат есть встроенная задняя панель ввода-вывода.
Также Colorful представила более доступную Micro-ATX плату BATTLE-AX B760M-F PRO с поддержкой памяти DDR4 и двумя разъёмами M.2 PCIe Gen4, слот PCIe для видеокарт здесь уже соответствует спецификации версии 4.0. Все платы ожидаются в продаже в первом квартале текущего года.
- Источники
- Colorful
- TechPowerUp