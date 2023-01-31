Есть DDR5 и DDR4 модели с поддержкой PCIe 5.0 и без неё.

Ассортимент материнских плат Intel на базе чипсета B760 среднего класса продолжает расширяться, предлагая покупателям варианты как с поддержкой новой оперативной памяти DDR5, так и DDR4. По сообщению ресурса TechPowerUp, компания Colorful выпускает три материнские платы B760, ориентированные на игровые компьютеры и рабочие системы.

CVN B760M FROZEN WIFI D5 CVN B760I FROZEN WIFI BATTLE-AX B760M-F PRO TechPowerUp Источник: Colorful

реклама

Для геймеров и энтузиастов предлагаются модели CVN B760M FROZEN WIFI D5 и CVN B760I FROZEN WIFI, выполненные в компактных форматах Micro-ATX и Mini-ITX соответственно. Обе платы могут похвастаться наличием усиленного слота PCIe 5.0x16 для установки видеокарт, поддержкой Wi-Fi 6, а также несколькими разъёмами M.2 для установки NVMe SSD накопителей с поддержкой PCIe Gen4: три таких разъёма предлагает Micro-ATX модель (два с доп. охлаждением) и два — Mini-ITX (один с доп. охлаждением). У обоих плат есть встроенная задняя панель ввода-вывода.

CVN B760M FROZEN WIFI D5 CVN B760I FROZEN WIFI BATTLE-AX B760M-F PRO TechPowerUp Источник: Colorful

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Также Colorful представила более доступную Micro-ATX плату BATTLE-AX B760M-F PRO с поддержкой памяти DDR4 и двумя разъёмами M.2 PCIe Gen4, слот PCIe для видеокарт здесь уже соответствует спецификации версии 4.0. Все платы ожидаются в продаже в первом квартале текущего года.

Источники Colorful TechPowerUp