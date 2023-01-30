Блокировка на уровне системы, а не только Google Play.

Alexander London, Unsplash

В планах компании Google на Android 14 реализация более жёстких требований безопасности, что сделает невозможным запуск старых приложений, сообщает gHacks со ссылкой на исследование 9TO5Google. В Google объявили о новых требованиях к разработчикам, которые теперь при создании приложений должны ориентироваться на версию API 31 (Android 12) и более современные реализации, для приложений Wear OS есть некоторые поблажки — версия API 30 (Android 11). Эти требования должны быть соблюдены, чтобы приложение было одобрено и попало в официальный магазин приложений Google.

реклама

Возможность устанавливать старые приложения из сторонних источников в Android 14 могут ликвидировать. Новые изменения в исходном коде Android 14, обнаруженные 9TO5Google, указывают на потенциальное внедрение проверки версии API на уровне устройства. Иными словами, Android 14 будет блокировать установку приложений, разработанных под старые версии API. Пока ограничения не очень страшные, первоначальная цель блокировки Android 6.0, но впоследствии требования могут повысить. Информацию о целевой версии приложения можно найти на его странице в Google Play.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Блокировкой устаревших приложений в Google намерены усилить борьбу с распространением вредоносных программ, которые намерено разрабатываются под старые версии Android для обхода новых требований безопасности. Тем не менее, возможность установки старых приложений должны сохранить, но сделать её труднодоступной для рядового пользователя — придётся подключать устройство к компьютеру и устанавливать приложение через командную строку.

Источники gHacks 9TO5Google