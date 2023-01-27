Развёртывание новой возможности началось.

Lauren Edvalson, Unsplash

Google начала развёртывать для Android версии веб-браузера Chrome обновление с возможностью дополнительной биометрической зашиты приватных вкладок, сообщает 9TO5Google. Для доступа к вкладкам инкогнито после повторного открытия браузера предлагается подтверждать личность по скану отпечатка пальца. Впервые данная возможность появилась ещё в начале 2021 года, но только в Chrome для iOS, теперь, спустя практически год, пользователи Android устройств могут активировать её в настройках приватности, для этого потребуется дополнительное подтверждение кодом блокировки. Это необязательная настройка, но она позволит дополнительно защитить ваши данные, например, в случае, если вам потребуется с кем-то поделиться своим устройством, отмечают специалисты.

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Дата начала развёртывания выбрана не случайно, 28 января Международный день защиты персональных данных. На данный момент биометрическая защита инкогнито вкладок по скану отпечатка пальца может быть не широкодоступна, но в версии Chrome 109 её можно попробовать активировать на служебной странице дополнительных настроек, отыскав переключатель chrome://flags/#incognito-reauthentication-for-android .