Потенциал сборки раскрыт, владелец играл в сапёра.

Aaron Burden, Unsplash

Прошлые выходные в городе Мохэ на севере Китая выдались самыми холодными за более чем полвека, температура на градуснике опускалась до −53°C. Казалось бы, в такую погоду время лучше провести дома, но, видимо, не для компьютерного энтузиаста, в распоряжении которого есть самые лучшие компьютерные компоненты, отличающиеся значительным тепловыделением. Блогерша под псевдонимом 苏打baka решила проверить, что будет на таком морозе с игровым ПК, основанным на самых мощных и прожорливых компонентах текущего поколения, процессоре Intel Core i9-13900K и видеокарте NVIDIA GeForce RTX 4090, сообщает Wccftech.

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Сначала идею проверили на сборке попроще, в ход пошла платформа Intel LGA 1155, температура процессора под нагрузкой AIDA64 колебалась на отметке от 1°C до 3°C. Даже в этом случае температура была выше 0°C, а значит Core i9-13900K и подавно не замёрзнет. При нормальной температуре окружающего воздуха один из флагманов текущего поколения быстро достиг пиковой температуры в стресс тесте и начал сбрасывать частоты, даже под 360-мм системой жидкостного охлаждения, после чего был выставлен вместе со всей сборкой на улицу, но это закончилось неудачей. Система жидкостного охлаждения на такую температуру рассчитана не была и превратилась в сосульку, повторно эксперимент проводили уже с воздушным охлаждением Noctua NH-P1 и огромным количеством вентиляторов.

Потенциал Intel TVB раскрыт полностью. Источник: 苏打baka, bilibili

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Температура процессора упала до 10…15°C, что позволило полностью раскрыться технологии Intel Thermal Velocity Boost (TVB) — процессор автоматически разгонялся до 6,18 ГГц. Температура графического процессора видеокарты опустилась до −40°C в отсутствии нагрузки, под нагрузкой чип удалось отогреть, но его температура так и не превысила 30°C. Потенциал сборки был полностью раскрыт, что позволило владельцу насладиться игрой в местный аналог сапёра. Сборка оставалась на морозе всю ночь и к утру покрылась коркой льда, остаётся надеяться, что компоненты не пострадали.