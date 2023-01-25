И рассчитывает, что LPDDR5T возглавит рынок до разработки LPDDR6.

SK hynix объявила о завершении разработки самой быстрой мобильной памяти DRAM, которую назвали LPDDR5T, обозначение T расшифровывается как Turbo. Скорость передачи данных «турбированной» памяти SK hynix достигает 9,6 гигабит в секунду (Гбит/с), таким образом компания делает ещё один рывок, повышая скорость на 13% относительно представленной в ноябре прошлого года LPDDR5X 8,5 Гбит/с. При этом новая память продолжает работать в диапазоне напряжений 1,01…1,12 В, установленном спецификациями JEDEC, сохраняя сверхнизкое энергопотребление.

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Память LPDDR5T производится по технологическим нормам 1a (4-е поколение 10-нм технологии) с применением материалов HKMG (High-K Metal Gate). Образцы продукции на базе новых чипов уже отправлены клиентам, а массовое производство планируется начать во второй половине года. В SK hynix считают, что за счёт своих скоростных характеристик LPDDR5T возглавит рынок до разработки LPDDR6 следующего поколения, найдя широкое применение не только в смартфонах, но и в сегментах искусственного интеллекта, машинного обучения, дополненной и виртуальной реальности.