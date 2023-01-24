Скоро технология масштабирования с генерацией кадров заработает в Marvel’s Midnight Suns, Hitman 3 и Deliver Us Mars.

NVIDIA выпустила новый WHQL драйвер GeForce Game Ready версии 528.24, добавив поддержку приближающегося к релизу ремейка ужастика Dead Space и ролевой игры Forspoken, обзоры которой от прессы стали доступны накануне. Также драйвер оптимизирует работу технологии DLSS 3 в ряде игр, включая Marvel’s Midnight Suns, Hitman 3 и Deliver Us Mars, которые скоро получат соответствующие обновления. Пока только серия видеокарт GeForce RTX 40 может похвастаться достаточно быстрым для генерации кадров ускорителем оптического потока.

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В драйвере исправили целый ряд проблем с программным обеспечением Adobe, так на прошлой версии драйвера 528.02 была выявлена нестабильность в Premiere Pro, Photoshop и Lightroom, также была замечена нестабильность Photoshop версии 24.1 при использовании приложения GeForce Experience, а в Premiere Pro пользователям при предварительном просмотре файлов ProRes RAW демонстрировался чёрный экран — всё это исправлено в выпуске 528.24. Также исправлена проблема с прозрачностью окон в Autodesk Alias и сбои OctaneBench 2020.

Источники NVIDIA Wccftech