Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Новый драйвер NVIDIA готов к Dead Space, Forspoken и DLSS 3 обновлениям трёх игр
Скоро технология масштабирования с генерацией кадров заработает в Marvel’s Midnight Suns, Hitman 3 и Deliver Us Mars.
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

NVIDIA выпустила новый WHQL драйвер GeForce Game Ready версии 528.24, добавив поддержку приближающегося к релизу ремейка ужастика Dead Space и ролевой игры Forspoken, обзоры которой от прессы стали доступны накануне. Также драйвер оптимизирует работу технологии DLSS 3 в ряде игр, включая Marvel’s Midnight Suns, Hitman 3 и Deliver Us Mars, которые скоро получат соответствующие обновления. Пока только серия видеокарт GeForce RTX 40 может похвастаться достаточно быстрым для генерации кадров ускорителем оптического потока.

реклама

В драйвере исправили целый ряд проблем с программным обеспечением Adobe, так на прошлой версии драйвера 528.02 была выявлена нестабильность в Premiere Pro, Photoshop и Lightroom, также была замечена нестабильность Photoshop версии 24.1 при использовании приложения GeForce Experience, а в Premiere Pro пользователям при предварительном просмотре файлов ProRes RAW демонстрировался чёрный экран — всё это исправлено в выпуске 528.24. Также исправлена проблема с прозрачностью окон в Autodesk Alias и сбои OctaneBench 2020.

Источники
NVIDIA
Wccftech
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #драйверы
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Водяное охлаждение уменьшает размер Nvidia RTX 4090 для размещения в корпусе ITX
С GDDR6X памятью новая GeForce RTX 3060 Ti быстрее разогнанных GDDR6 моделей, но уступает RTX 3070
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ветеран военной разведки раскрыл секреты успеха ЧВК «Вагнер» на поле боя
10
Китай игнорирует попытки США возобновить диалог между Пентагоном и руководством НОАК - Bloomberg
5
Массивные системы охлаждения на видеокартах отрывают видеочипы от текстолита
33
На Украине стальной сеткой пытаются поймать и остановить российские Ланцеты
16
ЧВК "Моцарт" планирует заключить контракт на обучение ВСУ
26
Морские пехотинцы обманули военного робота с помощью трюка из игры Metal Gear Solid
5
Современные танки Т-90М «Прорыв» стали всё чаще появляться в зоне СВО
14
Поставкам Leopard 2 Украине быть: Германия не против передачи немецких танков
8
Африканская страна передала Украине 20 танков Т-72Б
29
56 смартфонов Xiaomi серии Redmi Note и Redmi получат прошивку MIUI 14 на Android 13 в 2023 году
4
Почему старые флагманы NVIDIA дорогие, и как GeForce RTX 4070 Ti стала самой выгодной видеокартой
2
Первый малый модульный ядерный реактор одобрен для использования в США
1
Солнечное пятно радиусом в пять раз больше Земли может взорваться в ближайшее время
3
Tom's Hardware назвали лучшие видеокарты по параметру FPS/$
21
США обеспокоены количеством случаев онкологии в своих ракетных войсках
1
Дорогие SSD Samsung 990 PRO столкнулись с проблемой ухудшения работоспособности
38
Пентагон испытывает новые танки Abrams SEPv4 на летальность и живучесть
+
Впервые африканская страна отправила на Украину советские танки
4
NTFS устарела, Microsoft незаметно включила поддержку ReFS для Windows 11
15
Разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. 2 восхитили поклонников, опубликовав новые изображения из игры
14

Популярные статьи

США озабочены полетами истребителя шестого поколения ВВС Китая - Military Watch
8
7 простых настроек, которые сохранят ресурс вашего SSD и продлят срок его службы
57
Слабые места и уязвимости передовых западных танков, таких как Leopard, Leclerc и Abrams
28
Собираем ПК для богатого геймера с плохой фантазией – сколько стоит ультимативная сборка для 4К
33
Оптимальный выбор термопасты: цена / качество в 2023 году
78
Jung_E (Чон И) - немножко хорошей фантастики
9
Нестареющая легенда - NVIDIA GeForce GTX 1060
27
Sony может купить компанию Ubisoft
4
Вертолет, стратегическая ракета, ракетоносец - какое оружие появится в армии России в 2023 году
16
ТОП-12 процессоров Intel и AMD для игр и работы в 2023 году – от бюджетных до флагманских
18

Сейчас обсуждают

Дмитрий
17:59
ходят тут понимаешли с 5 летними устройствами. надо отобрать. чтобы новые покупали. на новом андроиде в котором из нового только геморой 😁
Android 14 может частично запретить стороннюю установку приложений
Cyborg39rus
17:58
Здравствуйте. Да хоть 1000, там хорошо поработать артиллерией и через неделю ничего не останется
СМИ: Дюжина стран готова передать Украине около 100 танков Leopard
Константин Голубков
17:58
Не "рашка",а Россия,хохел ты недоделанный.
Современные танки Т-90М «Прорыв» стали всё чаще появляться в зоне СВО
Infinity78
17:56
6600 берут только с али ужаренные да мобильные, так что не надо ля ля) 6500 даже бесплатно нафиг никому не надо
6 народных видеокарт NVIDIA и AMD до 40 000 р, которые вы можете купить со скидками в магазинах РФ
informator
17:54
Да 4070ти и 7900xt уже стоят почти одинаково там разница в пару т.р., ну на авито я пока так вижу. Кому нужны лучи возьмет 4070ти или что из прошлого 30 серии, кому лучи пох., ибо будет UE5 c люмином ...
Илон Маск настаивает, что ради возможности выкупа активов Tesla был готов продать акции SpaceX
VRoman
17:53
Для тех, кто думает что PBO по умолчанию умеет разгонять проц безограниченно, вот скрин. Специально для вас выделил строчки задающие максимальную частоту PBO.
Процессоры AMD Ryzen 7000 показывают нулевое масштабирование производительности после 200 Вт
Infinity78
17:52
для армии взятие города - это взятие и никаких вариантов, а что произойдет в результате этого, уничтожат его или захватят - это второй вопрос. В армии все четко - нужно взять город, его возьмут. Никто...
В Украине назвали Киев неприступным – может ли армия РФ взять столицу Украины
informator
17:49
Брак испарительной камеры, пардон но АМД тут причем, это производитель этих охладов накосячил. Чем карты АМД кажуться тебе сломанным продуктом, только тем что пока аналог ДЛСС3 не завезли и в лучах ка...
Илон Маск настаивает, что ради возможности выкупа активов Tesla был готов продать акции SpaceX
Дмитрий Петровский
17:46
ну так то кэш необычный . и в десктопных версиях пока что фишка амд
AMD меняет правила - разгон будущих процессоров Zen 4 V-Cache официально подтвержден
Дмитрий Петровский
17:45
это такая вода , что потом окажется ошибкой на сайте.
AMD меняет правила - разгон будущих процессоров Zen 4 V-Cache официально подтвержден
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем