Но разгон по шине процессоров Intel Core 13-го поколения, скорее всего, заблокирован.

Компания MSI выпускает четыре материнские платы Intel LGA 1700 на базе чипсета B760, сообщают ресурсы Guru3D и hermitage akihabara. Все эти платы относятся к фирменной серии MAG, предлагают схему питания 12+1+1 с мосфетами 75 А SPS (Smart Power Stage), а также сетевые адаптеры с поддержкой 2,5-гигабитной сети и Wi-Fi 6E.

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Особое внимание привлекает модель MAG B760M MORTAR MAX WIFI, которая оснащается внешним тактовым генератором OC ENGINE для разгона процессоров Core 12-поколения с заблокированным множителем. Как стало известно недавно, Intel, скорее всего, полностью заблокировала данную возможность для процессоров Core 13-гопоколения. Материнская плата имеет формат MicroATX, пару разъёмов M.2 PCIe Gen4 x4 и шесть SATA 3.0 для накопителей. Для установки видеокарты предусмотрен разъём PCIe Gen5. Также на плате присутствует по одному разъёму PCIe Gen4 x4 и PCIe Gen3 x1.

MAG B760M MORTAR MAX WIFI и MAG B760 TOMAHAWK WIFI. Источник: MSI

Описанная выше модель также существует в исполнении MAG B760M MORTAR MAX WIFI DDR4, которое сохраняет все основные характеристики, кроме типа поддерживаемой памяти — это DDR4-5333. Присутствует ещё один вариант без обозначения MAX — MAG B760M MORTAR WIFI, в данном случае отсутствует внешний тактовый генератор OC ENGINE и пара портов SATA 3.0.

Последняя модель, MAG B760 TOMAHAWK WIFI, представляет собой материнскую плату форм-фактора ATX с поддержкой оперативной памяти DDR5-7000. На плате уместилось больше разъёмов M.2 PCIe Gen4 x4, три штуки, а вот разъёмов SATA 3.0 только четыре. Как и в других перечисленных моделях, предусмотрен PCIe Gen5 для видеокарты, а также по одному PCIe Gen4 x4 и PCIe Gen3 x1.

Рекомендованные цены на новые материнские платы MSI озвучивала на недавней трансляции, для рынка США цены установлены следующие:

MAG B760M MORTAR MAX WIFI — 229 USD

MAG B760M MORTAR MAX WIFI DDR4 — 219 USD

MAG B760M MORTAR WIFI — 209 USD

MAG B760 TOMAHAWK WIFI — 239 USD

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