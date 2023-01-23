Внутри 15-ваттные Intel Alder Lake. Есть поддержка крепления VESA и COM-порты.

Компания ASUS представила Mini PC PL64 — пассивно-охлаждаемую серию мини-ПК и платформ для досборки на базе 15-ваттных процессоров Intel. Решения подойдут для тех случаев, где первостепенное значение имеют надёжность, долговечность и низкий уровень шума. Например, для применения в промышленности, безвентиляторная конструкция сводит к минимуму попадание загрязнений в корпус, при этом пассивного охлаждения достаточно для работы при температурах окружающего воздуха до 50°C (при объёме памяти до 16 ГБ). Объём корпуса мини-ПК PL64 составляет 0,81 литра, его размеры 199,7×119,7×33,9 мм, присутствует совместимость с креплением VESA и другими вариантами настенного крепления.

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В Mini PC PL64 поддерживается формат расширенных данных идентификации дисплея (EDID), а также создание виртуальных экранов удалённого подключения, что позволяет администраторам выполнять свою работу, не влияя на отображаемый контент. Из других достоинств: PL64 могут поддерживать подключение до трёх дисплеев разрешением 4K через HDMI, имеют два сетевых разъёма и два COM-порта, которые позволят подключить устаревшие устройство и различное специализированное оборудование RS-232, RS-422 и RS-485. За счёт дополнительного модуля возможна реализация поддержки Wi-Fi 6E.

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В Европе комплекты для досборки с поддержкой Wi-Fi 6E появились по цене от 360 евро за варианты на базе Intel Celeron 7305 до 650 евро за варианты на базе Core i5-1235U и 800 евро — на базе Core i7-1255U. Готовые системы, оснащённые 4 ГБ DDR4 и SSD на 128 ГБ стоят примерно на 140…200 евро дороже.

Источники ASUS Guru3D