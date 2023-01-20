Настройки выбраны для максимальной совместимости, но в будущих прошивках упор сделают на безопасность.

Недавно было обнаружено, что на множестве материнских плат MSI по умолчанию установлены небезопасные настройки Secure Boot. Для полноценной защиты простого включения протокола в BIOS недостаточно, нужно проверить политики загрузки, при неправильном выборе которых Secure Boot не обеспечит никакой дополнительной безопасности.

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Как сообщает Wccftech, компания MSI высказалась по этому поводу в сообществе MSI Gaming на платформе Reddit, вкратце: механизм безопасной загрузки реализован в соответствии с рекомендациями по проектированию, а настройки по умолчанию выбраны, чтобы обеспечить наибольшее удобство и совместимость, в том числе, с различными образами операционных систем, пользователи могут установить параметры вручную, чтобы удовлетворить свои потребности.

MSI всё-таки изменит настройки по умолчанию в будущих выпусках BIOS, установив политики загрузки образов Secure Boot в режим «Запретить выполнение» (Deny Execute). Полноценная возможность выбора настроек сохранится, чтобы каждый мог осуществить выбор в соответствии со своими предпочтениями.

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Как отмечают в Wccftech, по умолчанию разрешающие политики могут быть установлены и на материнских платах других производителей, однако результаты первоначального исследования не подтверждают этого. Так или иначе, заинтересованные в безопасности пользователи должны проявлять бдительность и проверять настройки по умолчанию независимо от производителя платы или разработчика программного обеспечения.