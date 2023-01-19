До 168% быстрее в играх относительно RTX 3080 Ti c DLSS 2.

Taylor R, Unsplash

Продажи первых ноутбуков на базе мобильной графики NVIDIA GeForce RTX 40 за рубежом начинаются 8 февраля, предварительные впечатления о производительности нового модельного ряда можно сделать по превью инженерных образцов. В распоряжение специалистов Jarrod’sTech поступили образцы от ряда компании, в их числе обновлённый Razer Blade 16. На обзоры действует эмбарго, но специалистам разрешили на публикацию некоторых данных, в частности, о производительности графики с DLSS.

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Конфигурация обновлённого Razer Blade 16 2023 года включает 24-ядерный процессор Intel Core i9-13950HX, DDR5-5600 и дискретный графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 4090 с настройками TGP 160…175 Вт. Сравнивали эту модель с Razer Blade 17 2022 года, ноутбук оснащён 14-ядерным процессором Core i7-12800H, DDR4-4800 и GeForce RTX 3080 Ti с тем же диапазоном TGP.

В играх сравнивали GeForce RTX 4090 при включённом DLSS3 и GeForce RTX 3080 Ti при включённом DLSS2. Очевидно, что генерация кадров в DLSS3 увеличила преимущество RTX 4090, новинка до 168,2% быстрее. Однако в ноутбуках такое сравнение имеет больший смысл, чем на ПК, объясняют специалисты. Игровые ноутбуки получают дисплеи со всё большим разрешением и частотой обновления, а производительность графического ускорителя ограничена жёсткими лимитами TGP, поэтому генерация кадров станет для ноутбуков важной технологией. В отдельном рассмотрении RTX 4090 оказалось, что включение DLSS 3 может повысить производительность в играх до 263%.

Сравнение в Blender и DaVinci Resolve, где влияния DLSS нет, показало, что RTX 4090 до 135,8% быстрее в рендеринге Blender и примерно на 126% быстрее в DaVinci Resolve при рендеринге видео в 8K и 4K разрешении при использовании кодека H.265. Больше подробностей из сравнения можно узнать в видео.

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