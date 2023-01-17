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На странице ролевого боевика Forspoken в социальных сетях появились системные требования, но сообщение почему-то вскорости удалили, хотя системные требования уже были показаны в трансляции разработчиков Luminous Productions на японском YouTube канале издательства Square Enix. Forspoken амбициозный и технически продвинутый проект, который должен показать преимущества технологии Microsoft DirectStorage и быстрых твердотельных накопителей. Однако на жёстком диске игра тоже должна работать, HDD присутствует в минимальных требованиях, для установки на любой накопитель потребуется не менее 150 ГБ свободного пространства.
Объём игры немалый, а ещё у неё немалые требования к оперативной памяти, 16 ГБ в минимальных требованиях, 24 ГБ в рекомендуемых и 32 ГБ для игры в 4K разрешении на ультра-настройках при 60 кадрах в секунду. Какая же видеокарта сможет обеспечить такой фреймрейт, рекомендуется NVIDIA GeForce RTX 4080 или AMD Radeon RX 6800 XT. Странное соседство, видеокарты явно разного класса, может быть, разработчики оптимизировали проект лучше под видеокарты AMD, они сотрудничали с компанией при разработке и Forspoken поддерживает масштабирование FSR 2.0, которое, со слов разработчиков, позволит значительно повысить производительность для игры в 4K при частоте кадров 60 FPS. Возможно, RX 6800 XT попала в системные требования как раз-таки с поправкой на масштабирование. Для ультра 4K подойдёт процессор с восемью быстрыми ядрами: AMD Ryzen 7 5800X или Intel Core i7-12700.
Рекомендуемые требования нацелены на игру в 1440p разрешении при 30 FPS, в рецепт успеха входят видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 и AMD Radeon RX 6700 XT, процессоры AMD Ryzen 3600 и Intel Core i7-8700. Минимальные требования включают видеокарты GeForce GTX 1060 и Radeon RX 5500 XT, процессоры Ryzen 5 1600 и Core i7-3770 — с такой конфигурацией стоит рассчитывать на 720p разрешение и 30 FPS.
Из других особенностей: поддержка объёмного звука Ambisonics, супер-широкоформатных экранов 32:9, HDR. Релиз Forspoken намечен на 24 января.
- Источники
- Square Enix, YouTube
- ResetEra