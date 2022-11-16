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Видеокарты NVIDIA Ada гораздо эффективнее прошлого поколения, RTX 4080 зачастую не достигает TGP
В 1080p энергопотребление в некоторых играх вообще может быть на уровне 120 Вт.
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NVIDIA в новой публикации объяснила на примере GeForce RTX 4080, что энергопотребление новых видеокарт в реальных задачах гораздо ниже, чем показатель TGP в спецификациях. На самом деле GeForce RTX 40 гораздо эффективнее прошлого поколения видеокарт. Мощность, температура и некоторые другие показатели используются в качестве входных данных, необходимых для работы технологии повышения частоты графического процессора (GPU). Максимальное значение мощности ограничивается показателем TGP и видеокарты GeForce RTX 30 при повышении частоты чаще всего упирались именно в этот лимит, с линейкой GeForce RTX 40 ситуация изменилась — лимит срабатывает по достижению предельных частот или напряжения, но не мощности, Ada Lovelace гораздо эффективнее. К тому же, возможности процессора в некоторых сценариях могут ограничивать производительность видеокарты, потребляемая мощность в этом случае тоже снижается.

Источник: NVIDIA

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В NVIDIA провели тестирование GeForce RTX 4080 и флагманов прошлого поколения в 22 играх при разрешениях 4K, 1440p и 1080p. Среднее энергопотребление RTX 4080 в играх составило 251 Вт при TGP 320 Вт. Аналогичный уровень TGP имеет модель RTX 3080 и её средний уровень энергопотребления оказался равен этому показателю. В среднем RTX 3090 тоже использует практически весь свой лимит, 345 Вт из 350 Вт, модель RTX 3090 Ti — 398 Вт из 450 Вт. При этом, как показали первые обзоры, RTX 4080 производительнее всех флагманов прошлого поколения, что говорит о невероятном увеличении производительности на ватт между поколениями.

Источник: NVIDIA
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Также приводятся замеры мощности GeForce RTX 4080 в нескольких играх, максимальное энергопотребление наблюдалось в 4K разрешении, играх Control и Metro Exodus — 297 Вт и 295 Вт соответственно. Минимальное энергопотребление в 1080p составило 117 Вт, в игре Guardians of the Galaxy. Трассировка лучей и DLSS были активированы в тех играх, где доступны. Для замеров производительности и энергопотребления NVIDIA рекомендует фирменное приложение FrameView.

Источник:
NVIDIA
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#nvidia #видеокарты #nvidia geforce
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Саша Иванов
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vAlexey
20:36
Какое это отношение имеет к тематике "overclockers" ?
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Палец Шеши
20:36
Ничего не пережмёт, нужно покупать Орбит, тогда нормально будет
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k@mikadze
20:34
На озоне 4090 за те-же деньги в наличии и никто не берет. Нафиг это гно монструозных размеров не влезающее в корпус, с выгорающим портом питания не нужно. Ждем нормальных карт от AMD, нормальных разме...
GeForce RTX 4080 поступила в продажу по цене 1199 долларов
Палец Шеши
20:34
Я в качестве термопасты использую вот это.
Рассказываю о дешевом способе получения жидких термопрокладок
Эовейн Триада
20:34
На норм карту, типо 3080... такое стрёмно было бы)) Да и толку не будет, сгорит нафиг из-за отсутствия контакта или пережмёт память.
Рассказываю о дешевом способе получения жидких термопрокладок
eclairalail
20:31
в рф 2к баксов не хохо?
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НеБрат Шеши
20:30
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Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
eclairalail
20:30
2к баксов, как и предполагалось.
GeForce RTX 4080 поступила в продажу по цене 1199 долларов
daimos
20:29
Да ты все-таки уроненный на всю голову в детстве, и день рождения у тебя в феврале! Из серии мажем зубную пасту на туалетную бумагу и лепим. Кпт шлепни и не насилуй никого и ничего из железа
Рассказываю о дешевом способе получения жидких термопрокладок
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