В 1080p энергопотребление в некоторых играх вообще может быть на уровне 120 Вт.

NVIDIA в новой публикации объяснила на примере GeForce RTX 4080, что энергопотребление новых видеокарт в реальных задачах гораздо ниже, чем показатель TGP в спецификациях. На самом деле GeForce RTX 40 гораздо эффективнее прошлого поколения видеокарт. Мощность, температура и некоторые другие показатели используются в качестве входных данных, необходимых для работы технологии повышения частоты графического процессора (GPU). Максимальное значение мощности ограничивается показателем TGP и видеокарты GeForce RTX 30 при повышении частоты чаще всего упирались именно в этот лимит, с линейкой GeForce RTX 40 ситуация изменилась — лимит срабатывает по достижению предельных частот или напряжения, но не мощности, Ada Lovelace гораздо эффективнее. К тому же, возможности процессора в некоторых сценариях могут ограничивать производительность видеокарты, потребляемая мощность в этом случае тоже снижается.

реклама

В NVIDIA провели тестирование GeForce RTX 4080 и флагманов прошлого поколения в 22 играх при разрешениях 4K, 1440p и 1080p. Среднее энергопотребление RTX 4080 в играх составило 251 Вт при TGP 320 Вт. Аналогичный уровень TGP имеет модель RTX 3080 и её средний уровень энергопотребления оказался равен этому показателю. В среднем RTX 3090 тоже использует практически весь свой лимит, 345 Вт из 350 Вт, модель RTX 3090 Ti — 398 Вт из 450 Вт. При этом, как показали первые обзоры, RTX 4080 производительнее всех флагманов прошлого поколения, что говорит о невероятном увеличении производительности на ватт между поколениями.

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Также приводятся замеры мощности GeForce RTX 4080 в нескольких играх, максимальное энергопотребление наблюдалось в 4K разрешении, играх Control и Metro Exodus — 297 Вт и 295 Вт соответственно. Минимальное энергопотребление в 1080p составило 117 Вт, в игре Guardians of the Galaxy. Трассировка лучей и DLSS были активированы в тех играх, где доступны. Для замеров производительности и энергопотребления NVIDIA рекомендует фирменное приложение FrameView.