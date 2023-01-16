Видеокарту собирали практически вручную из оставшихся частей.

Отказ EVGA от выпуска видеокарт стал большой неожиданностью, особенно, с учётом того, что компания являлась одним из старейших партнёров NVIDIA, а также занималась разработкой специализированных оверклокерских вариантов видеокарт в сотрудничестве с известным под псевдонимом Kingpin специалистом Винсентом Лючидо (Vince Lucido). До того, как было принято решение, EVGA успела создать прототипы видеокарт GeForce RTX 4090, которые впоследствии оказались в руках блогеров и энтузиастов. Чтобы красиво завершить историю, специалисты EVGA решили собрать из оставшихся от прототипов частей последнюю видеокарту и конечно-же установить напоследок пару рекордов со своей командой оверклокеров, в которую входят Kingpin, а также специалисты под псевдонимами CENS и Biso Biso.

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Захватывающую историю создания последней видеокарты EVGA рассказал YouTube канал GamersNexus. Специалисты вручную дорабатывали печатную плату, самостоятельно подготавливали к установке и устанавливали, вероятно, последний имеющийся в распоряжении графический процессор AD102. В видео можно познакомиться с центром ремонта EVGA, где проводились все доработки печатной платы и сложный процесс реболлинга графического процессора. В конечном итоге южнокорейский оверклокер Biso Biso смог с этой вручную собранной GeForce RTX 4090 установить новый мировой рекорд в 3DMark Speedway, на момент съёмки это был результат 11755 баллов.

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