Он комплектуется антивибрационными прокладками ледяного синего цвета.

Сборки в белом цвете довольно популярны среди компьютерных энтузиастов, что является стимулом для многих производителей выпускать отдельные версии своих продуктов в белом цвете. Так компания Thermalright недавно выпустила новый 140-мм вентилятор TL-B14W EXTREM, модель отличается большим расходом воздуха и выполнена в белоснежно белом цвете, сообщает издание hermitage akihabara. Белый цвет нейтрален и подойдёт для любой сборки, в частности, для распространённых сборок в розовом цвете и других, но в случае с вентиляторами TL-B14W EXTREM применение может ограничить выбор расцветки для антивибрационных прокладок — они ледяного синего цвета.

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В основе вентилятора двойные шарикоподшипники с повышенным сроком службы. Толщина корпуса рамки вентилятора — 25 мм. Максимальная скорость вращения крыльчатки 2000 об/мин при этом расход воздуха достигает 110,4 кубических футов в минуту (CFM), а максимальное статическое давление 3,02 мм вод ст. Уровень шума на максимальной скорости 31,4 дБ. Подключение осуществляется через 4-контактный ШИМ разъём, в комплекте есть разветвитель для подключения двух вентиляторов и полный набор креплений.