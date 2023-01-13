При этом новинки обладают всем необходимым для сборки полноценного ПК, есть даже радиатор на VRM.

Перед выпуском новых материнских плат Intel на чипсетах H770 и B760 в Сети циркулировали новости о подорожании моделей относительно решений предыдущей серии. На самом деле однозначного изменения цен нет, модели высокого класса в основном стали немного дороже, а некоторые модели среднего и начального класса могли сохранить цену или даже стать дешевле. Собрать бюджетный ПК на базе материнской платы B760 вполне реально, если поискать, можно найти очень доступные модели. Так ресурс Wccftech сообщает со ссылкой на ITHome, что в ассортименте китайской компании ONDA появились B760 платы с ценой менее 100 долларов США.

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ONDA выпустила две бюджетные материнские платы: B760-VH4-B и B760-VH5-W. Первая модель использует память DDR4, а вторая — DDR5. Присутствует два слота для установки оперативной памяти общим объёмом до 64 ГБ, поддерживаются спецификации DDR4-3600 или DDR5-5600 соответственно, есть поддержка XMP. Платы выполнены в форм-факторе mATX, подсистема питания процессора реализована по схеме 8+1 и даже оснащается радиатором для дополнительного охлаждения. В наличии один слот PCIe x16 и один PCIe x1, два разъёма M.2 PCIe Gen4 x4. Также для подключения устройств хранения есть три порта SATA III. На задней панели присутствуют HDMI и VGA видеовыходы, шесть USB, порт Ethernet, аудио разъёмы и даже порт PS/2.

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Самое главное — это цена. ONDA Intel B760-VH4-B в Китае доступна за 549 юаней, что составляет около 80 долларов США, а B760-VH5-W с белой печатной платой немного дороже — 649 юаней или 95 долларов США.

Источники ONDA ITHome Wccftech