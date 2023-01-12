Новинки будут выпускать с середины января по май.

На прошедшей выставке CES 2023 компания Enermax представила ряд новых продуктов — блоки питания, серию жидкостных систем охлаждения (СЖО) класса All-In-One (AIO) и продуваемые компьютерные корпуса.

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Представлен первый блок питания в серии Revolution ATX 3.0 мощностью 1200 Вт, как следует из названия, он выполнен по стандарту Intel ATX 3.0. Блок оснащён одним оригинальным разъёмом PCIe Gen5 12VHPWR с выходной мощностью до 600 Вт, также в комплекте переходник 12VHPWER с одного 12+4-контактного разъёма на два 8-контактных, чтобы владелец мог подключить до двух видеокарт NVIDIA нового поколения. Поддерживается полу-пассивная работа, вентилятор останавливается при нагрузке до 30%.

Также компания представила серию блоков питания Revolution DF 2, сообщая, что это полностью обновлённые модульные модели мощностью от 850 Вт до 1200 Вт с сертификатами 80 PLUS Gold, отличающиеся компактностью — длина 140 мм. Не уточняется, какой версии стандарта ATX соответствуют блоки, но заявлено, что схема была обновлена и теперь выдерживает пики мощности 200%. Если речь идёт об общей нагрузке на блок питания, то это соответствует требованиям стандарта Intel ATX 3.0. Из особенностей: функция самоочистки от пыли за счёт возможности переключения направления вращения вентилятора.

Новая серия AIO систем охлаждения получила название AQUAFUSION ADV и разрабатывалась с прицелом на процессоры AMD Ryzen 7000 и Intel Core 13-го поколения. Системы будут представлены в чёрном и белом цвете, с радиаторами размерами 360, 240 и 120 мм, максимальная производительность 380 Вт. В числе достоинств: красивое оформление моноблока Aurabelt с зеркальным эффектом и RGB подсветкой, вентиляторы SquA RGB ADV с настраиваемой подсветкой и высоким статическим давлением 3,6 мм вод ст при объёмной подаче 79,8 кубических футов в минуту (CFM), набор технологий для увеличения срока службы, в т.ч. конструкция для предотвращения воздействия на насос водоблока избыточного тепла.

Наконец, компьютерные корпуса Marbleshell MS31 & MS21 предлагают классическую башенную конструкцию, отличаясь наличием сетчатой фронтальной панели с необычным дизайном. В ATX модель MS31 можно установить до 11 вентиляторов диаметром 120 мм, поддерживается установка 360-мм радиаторов СЖО на фронтальной и верхней панели. В mATX модели MS21 спереди можно установить 360 мм радиатор, сверху — 280 мм.

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Системы охлаждения выпустят в середине января, блоки питания в марте, а новые компьютерные корпуса в мае этого года.

Источники Enermax TechPowerUp