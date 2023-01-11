Сначала микросхему применят в серии TEAMGROUP ELITE U-DIMM для модулей DDR5-6400 со спецификацией JEDEC.

Компания TeamGroup объявила о новом инженерном решении, которое применили для создания высокоскоростных модулей памяти в серии TEAMGROUP ELITE U-DIMM DDR5. Анонсированные в этой серии модули разработаны в соответствии со спецификациями JEDEC и работают на эффективной частоте 6400 МГц. Главным нововведением является применение новой управляющей микросхемы CKD (client clock driver), разработанной компанией Renesas. Одной из важнейших функций CKD является усиление, буферизация и стабильная передача высокочастотных сигналов от центрального процессора к модулям памяти, что позволяет обеспечить работу на более высоких частотах с сохранением высокой надёжности передачи данных.

Микросхема CKD на модуле TEAMGROUP ELITE U-DIMM DDR5. Источник: TeamGroup

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В дальнейшем планируется распространить применение новых микросхем CKD на серии оперативной памяти для геймеров T-FORCE и создателей контента T-CREATE в надежде достигнуть эффективных частот 9000 МГц и выше. Компания TeamGroup подчёркивает наличие развитого научно-исследовательского потенциала и свою приверженность к инновациям, а также сотрудничество с ведущими производителями материнских плат для тщательного тестирования совместимости. Так что остаётся пожелать инженерам удачи и надеяться, что скоростные характеристики DDR5 продолжат увеличиваться и при этом модули будут становиться доступнее.

Источники TeamGroup VideoCardz