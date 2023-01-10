Цены не сильно отличаются от рекомендованных.

MSI не представила свои варианты видеокарт AMD Radeon RX 7900 на релизе, сообщив, что они появятся позже, в первом квартале 2023 года. Точные сроки не уточнялись, но на выставке CES 2023 новые видеокарты RDNA 3 от MSI присутствовали — это были модели из серии Gaming Trio Classic. Похоже, они уже готовятся к продаже, во всяком случае, французская торговая сеть Topachat добавила в свой каталог MSI Radeon RX 7900 XTX и RX 7900 XT Gaming Trio Classic по цене 1229 и 1129 евро, сообщает Wccftech.

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Как отмечает ресурс, цены видеокарт на 7…7,5% выше рекомендованных значений 1149 евро и 1049 евро для моделей XTX и XT соответственно, но нужно учитывать, что цены торговой сети включают НДС, поэтому каких-либо значимых отклонений в уровне цен нет. Продажи ещё не начались, но, судя по всему, ждать долго не придётся.

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Модели Radeon RX 7900 в исполнении Gaming Trio Classic выглядят довольно интересно для покупателя, это классическая трёх-вентиляторная конструкция MSI, доработанная для нового поколения видеокарт AMD. Конструкция включает радиатор Tri-Frozr 2 и фирменные вентиляторы TORX 4.0, что немаловажно, видеокарта занимает меньше трёх слотов расширения, если быть точным, 2,8 слота. Другим достоинством может являться наличие трёх 8-контактных разъёмов питания, что должно несколько увеличить возможности разгона.