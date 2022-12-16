Стандартных вариантов в дизайне AMD не будет.

Malachi Brooks, Unsplash

Компания MSI до сих пор не представила свои варианты видеокарт AMD Radeon RX 7900, что стало причиной появления различных слухов. Например, ресурс Cowcotland со ссылкой на свои источники накануне написал, что производитель не будет выпускать новые видеокарты AMD Radeon. Авторов публикации не смутило, что представители MSI днями ранее подтвердили выпуск видеокарт на официальной странице в Twitter* @msigaming, сделав репост сообщения AMD о запуске новой линейки с комментарием «Появятся скоро!». Однако отсутствие какой-либо информации от MSI вызывало некоторые вопросы, в конечном итоге в ситуации разобрались представители СМИ.

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Как сообщает VideoCardz, с компанией MSI связался редактор ресурса HardwareLuxx Андреас Шиллинг (Andreas Schilling). Специалисту удалось узнать, что MSI планирует представить свои видеокарты в первом квартале следующего года, Radeon RX 7900 в стандартном исполнении AMD компания выпускать не будет. С чем связана задержка, не объясняется, но главное — новые видеокарты AMD в исполнении от MSI появятся.

Источник: VideoCardz * заблокирован в РФ