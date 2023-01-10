Также есть 280-мм версии, все со 140-мм вентиляторами.

Компания Thermaltake представила на выставке CES 2023 новые системы жидкостного охлаждения класса All-In-One (AIO), сообщает Guru3D. Первыми стоит отметить модели TOUGHLIQUID Ultra, которые компания позиционирует как флагманские решения для охлаждения процессоров нового поколения с большим количеством ядер. Системы TOUGHLIQUID Ultra представлены моделями с радиаторами типоразмера 280 мм и 420 мм, используются вентиляторы TOUGHFAN 14 с диаметром крыльчатки 140-мм — предлагаются как варианты с RGB подсветкой (24 светодиода, 16,8 млн цветов), так и без неё.

TOUGHLIQUID Ultra и TOUGHLIQUID Ultra RGB. Источник: Thermaltake

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Стоит обратить внимание на отличие в характеристиках вентиляторов TOUGHFAN 14 с и без подсветки. Так для RGB версии производитель указывает, что при максимальной скорости вращения 2000 оборотов в минуту (об/мин) вентилятор обеспечивают расход воздуха 107 кубических футов в минуту (CFM) при уровне шума 30,7 дБ и статическом давлении 3,04 мм вод ст. Обычная версия при той же скорости вращения обеспечивает расход 119,1 CFM при уровне шума 33,2 дБ и статическом давлении 3,54 мм вод ст. Обе разновидности систем оснащены моноблоком с 2,1-дюймовым вращающимся ЖК-дисплеем (480×480 пикселей) для воспроизведения различной графики, включая изображения и видео, или мониторинга параметров. Также можно отметить скорость вращения крыльчатки насоса 3500 об/мин, длину шлангов 460 мм.

Также представлены более доступные 420-мм модели TH420 ARGB в чёрном и белом цвете, они дополнили ассортимент серии TH ARGB Sync. В данном случае используются 140-мм вентиляторы CT140 ARGB Sync Fan с максимальной скоростью вращения 1800 об/мин, расходом 84,32 CFM и уровнем шума 35,7 дБ. Вентиляторы оснащены 9 адресуемыми светодиодами и поддерживают программное управление от материнской платы через подключение 5 В.

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Поддерживается большой ассортимент платформ, включая современные Intel LGA 1700 и 1200, AMD AM5 и AM4. Цены и сроки начала продаж не уточняются.

Источники Thermaltake Guru3D