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Состоялся финальный релиз открытой программы для записи и потоковой передачи OBS Studio 29.0
Поддержка кодирования AV1 внедрена для всех совместимых видеокарт.
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@nosoycesar, Unsplash

Состоялся финальный релиз новой версии OBS Studio 29.0, популярной и открытой программы для записи видео и организации прямых трансляций на различных стриминговых сервисах, включая YouTube и многие другие. Одним из главных нововведений является поддержка аппаратного ускорения кодирования AV1 для новых видеокарт AMD, Intel и NVIDIA в Windows. Формат AV1 набирает популярность, он открытый, бесплатный и очень эффективный. Распространение AV1 пока сдерживается отсутствием широкой аппаратной поддержки, например, что касается настольных потребительских видеокарт, поддержка декодирования появилась в решениях AMD и NVIDIA прошлого поколения, у AMD есть исключения — Radeon RX 6400 и RX 6500 XT. Кодирование в настольных видеокартах появилось с релизом новых AMD Radeon RX 7000 на базе RDNA 3, NVIDIA GeForce RTX 40 Ada Lovelace и Intel Arc Alchemist.

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Как отмечает gHacks, переключиться на AV1 можно в разделе настроек «Вывод», для этого потребуется переключиться на расширенный режим настроек. Стоит отметить изменение в лимите памяти буфера воспроизведения, вместо фиксированного значения 8 ГБ теперь используется 75% доступной памяти. Также среди улучшений поддержка кодировщика Intel HEVC в Windows, поддержка собственных кодировщиков HEVC и ProRes в Mac OS, а также поддержка режима Mac OS Desk View. Полный список изменений можно увидеть на странице релизов в репозитории проекта на GitHub.

Источники
gHacks
OBS Studio, GitHub
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#обновления #программы
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