Прирост производительности соответствует приросту частот.

Abdullah Abid, Unsplash

В начале недели Intel представила оставшиеся процессоры Core 13-го поколения, модели с заблокированным множителем. Среди них были новые Core i3-13100(F), которые, в отличие от остальных моделей, не получили прибавку в виде малых эффективных ядер, процессоры так и остались 4-ядерными. Относительно предыдущего поколения ничего не изменилось, кроме рабочих частот: на 200 МГц выросла максимальная и на 100 МГц базовая частота. Какую прибавку в играх это может дать, выяснил YouTube блогер RandomGaminginHD, протестировав новый процессор в сборке с бюджетной материнской платой MSI Pro H610M-B, 16 ГБ DDR4-3200 и GeForce RTX 3060 Ti.

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Четырёх ядер для современных игр уже маловато, в тяжёлых сценах загрузка Core i3-13100F достигает 90% и даже выше, примером является Cyberpunk 2077 при высоком значении настройки «Плотность толпы». Но процессор достойно справляется с возложенными задачами, в частности, за счёт высокой однопоточной производительности. Что касается преимущества над моделью прошлого поколения, то в данной игре это 4,3% по среднему количеству кадров в секунду, 5,7% по редким событиям. В двух других сравнениях, в CS GO и Forza Horizon 5, новый 13100F оказался быстрее 12100F на 4% по среднему количеству FPS. Иными словами, на 4…5% увеличилась максимальная частота процессора и на 4…5% увеличилась производительность.

Также блогер протестировал конфигурацию в большом наборе современных игр, проблем с производительностью нигде не возникло, 4-ядерный Core i3-12100F или 13100F всё ещё подходит для бюджетной игровой сборки и можно перераспределить расходы, вложив больше средств в видеокарту. Например, та же RTX 3060 Ti, судя по тесту, зачастую обеспечивает больше 100 FPS в разрешении 1080p при высоких или ультра настройках. Но нужно помнить, что хоть 4-ядерный Core i3-13100F и справляется с играми, про многозадачность, запуск приложений на фоне игр, лучше забыть.

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