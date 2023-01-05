Оптимальные настройки Game Ready получили девять игр, включая Marvel's Midnight Suns, Need For Speed Unbound и The Callisto Protocol.

Caspar Camille Rubin, Unsplash

NVIDIA выпустила драйвер Game Ready 528.02 WHQL к началу продаж GeForce RTX 4070 Ti. В драйвере включена не только поддержка новой видеокарты, но и технологии DLSS 3 для ряда игр, кроме того, внесены улучшения и исправления. В драйвере заранее включена поддержка DLSS 3 для Conqueror's Blade и Dakar Desert Rally, сами игры получат необходимые обновления позже в этом месяце. Список проектов, для которых внедрены новые оптимальные настройки Game Ready, куда больше, здесь присутствует девять наименований, включая такие громкие релизы, как Marvel's Midnight Suns, Need For Speed Unbound и The Callisto Protocol. Также в списке новинок IXION, Knights of Honor II: Sovereign, Divine Knockout, Nobody - The Turnaround, Predecessor и PROJECT: PLAYTIME.

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В новом драйвере инженеры компании устранили: зависания Portal RTX, которые проявлялись при изменении разрешения во время записи игрового процесса через GeForce Experience; слишком высокую яркость записи в Shadowplay при активации HDR в настройках дисплея операционной системы Windows, а также общие проблемы с яркостью изображения на некоторых ноутбуках; проблемы с предварительным просмотром монохромного видео в AVS4You; наконец, сильные искажения окна программы Lumion Pro 12.3. Драйвер можно загрузить с сайта NVIDIA.