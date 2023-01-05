Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
NVIDIA выпустила Game Ready драйвер с поддержкой GeForce RTX 4070 Ti
Оптимальные настройки Game Ready получили девять игр, включая Marvel's Midnight Suns, Need For Speed Unbound и The Callisto Protocol.
рекомендации
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
Caspar Camille Rubin, Unsplash

NVIDIA выпустила драйвер Game Ready 528.02 WHQL к началу продаж GeForce RTX 4070 Ti. В драйвере включена не только поддержка новой видеокарты, но и технологии DLSS 3 для ряда игр, кроме того, внесены улучшения и исправления. В драйвере заранее включена поддержка DLSS 3 для Conqueror's Blade и Dakar Desert Rally, сами игры получат необходимые обновления позже в этом месяце. Список проектов, для которых внедрены новые оптимальные настройки Game Ready, куда больше, здесь присутствует девять наименований, включая такие громкие релизы, как Marvel's Midnight Suns, Need For Speed Unbound и The Callisto Protocol. Также в списке новинок IXION, Knights of Honor II: Sovereign, Divine Knockout, Nobody - The Turnaround, Predecessor и PROJECT: PLAYTIME.

реклама

В новом драйвере инженеры компании устранили: зависания Portal RTX, которые проявлялись при изменении разрешения во время записи игрового процесса через GeForce Experience; слишком высокую яркость записи в Shadowplay при активации HDR в настройках дисплея операционной системы Windows, а также общие проблемы с яркостью изображения на некоторых ноутбуках; проблемы с предварительным просмотром монохромного видео в AVS4You; наконец, сильные искажения окна программы Lumion Pro 12.3. Драйвер можно загрузить с сайта NVIDIA.

Источники
NVIDIA
Release Notes (pdf)
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты #драйверы
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

ASUS GeForce RTX 4080 Noctua Edition: испарительная камера, 8 тепловых трубок и 4,3 слота расширения
Технологические планы Intel говорят о видеокартах Battlemage для энтузиастов в 2024 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Европа не замёрзнет этой зимой, а цены на газ рухнули - почему так вышло
8
16-ядерный российский Эльбрус-16С оказался в 4 раза медленнее бюджетного чипа Qualcommв Geekbench 5
79
Самая дорогая в мире немецкая БМП оказалась небоеспособная - Министерство Обороны Германии
7
За сутки армия РФ уничтожила 4 американские РСЗО HIMARS и 4 чешские РСЗО RM-70 Vampire
42
Фрегат «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» на борту вышел на боевую службу
23
52 смартфона Xiaomi уже получили стабильную MIUI 14 Beta на Android 13
4
Первая партия новейших вертолётов Ка-52М передана ВКС России
11
В 2022 году в России в 2 раза выросли продажи видеоигр на дисках
2
Сборы «Чебурашки» за первые дни проката перевалили за 1,3 миллиарда рублей
7
MSI представила видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti в сериях SUPRIM, GAMING TRIO и VENTUS
+
Поступили новые данные о потерях в Макеевке в результате удара M142 HIMARS - их стало больше
92
Представлены ноутбуки GIGABYTE Aero Creator с CPU Intel Core 13-го поколения и GPU RTX 4000
+
SSD высокой емкости подешевели в магазинах РФ
16
Какую видеокарту NVIDIA купить для монитора с разрешением 2К – оптимальные модели до 40 000 рублей
13
ASRock представила монитор 34" 3440*1440/165 Гц с Wi-Fi и OLED-экраном
7
Сможет ли Россия в 2023 году строить боевые корабли без использования американских технологий
4
«Ростех» готовится к серийному производству суперсовременных средств борьбы с беспилотниками
14
Недорогие геймерские видеокарты NVIDIA подешевели после Нового года – GeForce RTX 3050 скинула 13%
5
CES 2023: Dell представила бюджетный игровой ноутбук с ретро-sci-fi дизайном и нескучной расцветкой
+
ASUS представила ROG Hyperion GR701 — компьютерный корпус весом почти 21 кг
13

Популярные статьи

ТОП-7 причин, почему NVIDIA GeForce RTX 4090 – отличная видеокарта по адекватной цене
173
Обзор бюджетного 2K/165Hz монитора с AliExpress за 15 тысяч рублей
16
Сравниваю цены на офлайн и онлайн маркетплейсах и магазинах
12
Обзор смартфона itel Vision 3 Plus – огромный экран, ёмкий аккумулятор и низкая цена
6
О блокчейне просто и понятно - с картинками и большими буквами
9
Западные эксперты рассказали о новой тактике «Генерала Армагеддона» – как Герани выигрывают СВО
9
Главные игры января 2023 года
9
Продажи игр на дисках за год выросли вдвое в России - разбираемся как такое стало возможным
6
О главной проблеме отечественной «фабрики грёз»
6
Гигантский волк Амарок или Вахила - красивый миф или суровая реальность
7

Сейчас обсуждают

daimos
20:49
От 49 на cu. Подождем?
NVIDIA выпустила Game Ready драйвер с поддержкой GeForce RTX 4070 Ti
xxxxxxxx
20:47
Против циркона устоят?
В США строят новые десантные корабли класса Америка
Серегарус
20:47
перенесут производства и подарят Тайвань китайцам, без полупроводников он никому не впёрся
TSMC при поддержке Байдена планирует перенести все свои производства с "проблемного" острова Тайвань
Даниил Лавкрафт
20:45
Как и вы скорее всего :(
16-ядерный российский Эльбрус-16С оказался в 4 раза медленнее бюджетного чипа Qualcommв Geekbench 5
Даниил Лавкрафт
20:44
Та зачем эта новомодная гадость - давайте лучше на тёплые ламповые транзисторы пересядем.
16-ядерный российский Эльбрус-16С оказался в 4 раза медленнее бюджетного чипа Qualcommв Geekbench 5
Ruslan К
20:43
Гипере звук уже может сверхзчук?
F-35 остаётся самым спорным истребителем 5-го поколения – дозвуковой самолёт по цене 3-х Су-57
Зю
20:42
HS 4нм в ультрабуках? Нормальная заявочка. К осени можно подбивать бюджет на новый ноут.
Представлены мобильные процессоры AMD Ryzen 7000
Зю
20:38
А АМД были ноуты с АМ4 и поддержкой всяких R7 2700
Представлены мобильные процессоры AMD Ryzen 7000
Дмитрий
20:37
С ру-аккаунта забирается.
В Epic Games Store раздают Kerbal Space Program и Shadow Tactics Aiko’s Choice
Живаго
20:37
"вычислительных кристаллов" - звучит нелепо.
APU AMD для сегмента HPC объединит ускоритель CDNA 3, 24 ядра Zen 4, Infinity Cache и 128 ГБ HBM3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем