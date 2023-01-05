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APU AMD для сегмента HPC объединит ускоритель CDNA 3, 24 ядра Zen 4, Infinity Cache и 128 ГБ HBM3
Чип содержит 146 миллиардов транзисторов.
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Кроме потребительских продуктов AMD привезла на выставку CES 2023 образец Instinct MI300 — первого в мире APU для центров обработки данных. Анонс содержал основные сведения об ускорителе, который будет в 8 раз производительнее решения текущего поколения Instinct MI250X при решении задач, связанных с искусственным интеллектом. Instinct MI300 объединяет в одном корпусе 24-ядерный процессор на базе архитектуры Zen 4, графический процессор CDNA 3, быстрый Infinity Cache и 128 ГБ HBM3 памяти с 8192-битной шиной — это самый большой и сложный чип AMD, в котором содержится 146 миллиардов транзисторов, сообщает AnandTech.

Источник: AMD и ComputerBase

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Для производства Instinct MI300 используется 3D упаковка, в нижней части, на «базовом» уровне, располагаются стеки HBM3 памяти и четыре 6-нм кристалла, которые, в частности, содержат Infinity Cache. На верхнем уровне располагаются девять 5-нм вычислительных кристаллов. К ключевому преимуществу конструкции эксперты AnandTech и ComputerBase относят возможность совместного использования высокоскоростного унифицированного пространства памяти с малой задержкой, что ускорит передачу данных между ядрами центрального и графического процессора, упростит задачи программирования рабочих нагрузок. Ожидается, что Instinct MI300 станет доступен во второй половине года.

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Источники
AMD at CES 2023, YouTube
AnandTech
ComputerBase
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#amd #процессоры
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