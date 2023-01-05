Чип содержит 146 миллиардов транзисторов.

Кроме потребительских продуктов AMD привезла на выставку CES 2023 образец Instinct MI300 — первого в мире APU для центров обработки данных. Анонс содержал основные сведения об ускорителе, который будет в 8 раз производительнее решения текущего поколения Instinct MI250X при решении задач, связанных с искусственным интеллектом. Instinct MI300 объединяет в одном корпусе 24-ядерный процессор на базе архитектуры Zen 4, графический процессор CDNA 3, быстрый Infinity Cache и 128 ГБ HBM3 памяти с 8192-битной шиной — это самый большой и сложный чип AMD, в котором содержится 146 миллиардов транзисторов, сообщает AnandTech.

реклама

Для производства Instinct MI300 используется 3D упаковка, в нижней части, на «базовом» уровне, располагаются стеки HBM3 памяти и четыре 6-нм кристалла, которые, в частности, содержат Infinity Cache. На верхнем уровне располагаются девять 5-нм вычислительных кристаллов. К ключевому преимуществу конструкции эксперты AnandTech и ComputerBase относят возможность совместного использования высокоскоростного унифицированного пространства памяти с малой задержкой, что ускорит передачу данных между ядрами центрального и графического процессора, упростит задачи программирования рабочих нагрузок. Ожидается, что Instinct MI300 станет доступен во второй половине года.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3060 MSI Gaming со скидкой 10% в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3090 Ti MSI Gaming за 122 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K